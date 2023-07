A- A+

CIDADANIA Posto do IITB no Shopping Guararapes prorroga período para emissão de identidade; saiba como agendar É possível emitir 1ª e 2ª via do documento, mediante agendamento prévio

O Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco, prorrogou o prazo para emissão de Carteiras de Identidade no Shopping Guararapes, em Jaboatão, Região Metropolitana do Recife (RMR). No posto, é possível emitir a 1ª e 2ª via do documento, mediante agendamento prévio, e a ação deve seguir até o dia 15 de agosto.

Para realizar o agendamento, o cidadão deve clicar neste link e realizar o seu cadastro. O funcionamento do posto é de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. No local, será realizado ainda atendimento digital por meio do Sistema de Identificação Biométrica Automatizada (ABIS).

A emissão da 1ª via da Carteira de Identidade é gratuita, assim como qualquer via para maiores de 65 anos. Já a 2ª via do documento será feita mediante pagamento de uma taxa no valor de de R$ 28,57, e pode ser paga por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), disponível no site em que o agendamento foi realizado.

Para realizar a emissão, é necessário comparecer local no dia agendado com Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, além do DAE - boleto gerado no site - e o comprovante de pagamento. Além disso, caso haja interesse em incluir informações adicionais na carteira de identidade, como tipo sanguíneo e CPF, é necessário levar os documentos originais que comprovem esses dados.

Veja também

mundo Blinken diz que EUA e aliados se defendem contra qualquer agressão da Coreia do Norte