A- A+

CIÊNCIA Postura pode influenciar o humor e o comportamento, afirma estudo Trabalho foi publicado na revista científica British Journal of Psychology

A maneira que uma pessoa se senta é muito mais do que a maneira de ocupar a cadeia. Segundo pesquisadores, ela influencia em seu comportamento e disposição. Os achados mostraram que os participantes que se sentaram eretos tiveram um desempenho melhor em uma tarefa de tomada de risco e relataram sentimentos mais positivos.

O estudo pediu que os participantes realizassem uma tarefa em um tablet, sob o pretexto de testar um aplicativo móvel. Para alguns, o tablet foi posicionado em um suporte sobre uma mesa ajustável para incentivar uma postura ereta enquanto sentados. Para outros, foi colocado diretamente sobre a mesa, que também foi posicionada em uma altura mais baixa, fazendo com que os participantes se curvassem.

Logo em seguida, a equipe preparou um teste de tomada de risco, no qual podiam ganhar recompensas ao inflar um balão virtual, mas corriam o risco de perder tudo se ele estourasse. Ao longo da tarefa, os participantes que permaneceram em postura ereta assumiram maiores riscos e tenderam a obter maiores recompensas.

Os pesquisadores utilizaram software de vídeo para medir o ângulo do pescoço como parâmetro para avaliar a conformidade postural.

"Isso sugere que eles não estavam agindo de forma mais impulsiva, mas sim se envolvendo em uma tomada de risco mais eficaz", explica Jorge Armony, professor dos departamentos de psiquiatria e psicologia da McGill e autor principal do estudo.

De acordo com Armony, ainda que os efeitos foram modestos e observados em ambiente laboratorial, mas resultados destacam a influência do corpo em nosso humor e comportamento. Achados foram publicados na revista científica British Journal of Psychology.

Além disso, ele alerta que as conclusões não significam que mudar a postura possa transformar drasticamente a vida de uma pessoa, mas levantam questões interessantes sobre se características cotidianas do nosso ambiente — como a ergonomia no local de trabalho — podem influenciar sutilmente o humor e o comportamento.

Veja também