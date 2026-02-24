A- A+

PERNAMBUCO Potra morre atolada na lama em Fernando de Noronha, e caso de maus-tratos gera revolta Este é o segundo caso de maus-tratos a cavalos com morte em pouco mais de um mês na Ilha

Uma potra morreu no sábado (21) após ser encontrada coberta de larvas e atolada em lama no Açude da Ema, em Fernando de Noronha. O caso gerou revolta e vem ganhando grande repercussão nas redes sociais por ser o segundo caso de maus-tratos a cavalos com morte em pouco mais de um mês na Ilha.

A morte da potra foi divulgada por meio de um vídeo pelo Projeto Pet Noronha, organização não governamental (ONG) voltada para o acolhimento e bem-estar animal na Ilha.

Nas imagens, a potra aparece muito debilitada. Mal consegue ficar de pé, com ferimentos no corpo e sinais claros de desnutrição. Apesar de ter recebido cuidados médicos no sábado (21), o animal não resistiu e faleceu.

Por conta da repercussão, o caso gerou grande revolta nas redes sociais, e foi endossado, inclusive, por famosos. A atriz Bruna Marquezine chegou a compartilhar o vídeo no próprio perfil, e escreveu "Noronha precisa de cuidado".

Já a atriz e apresentadora Maisa classificou o caso como "inaceitável". A atriz Fernanda de Freitas, na mesma publicação, também lamentou a morte. "Meu Deus…o olhar... eu me pergunto: por que o ser humano é assim, por quê?", disse.



Mais um caso de maus-tratos

Em 18 de janeiro, a ONG já havia denunciado a morte de um cavalo na Ilha. O animal foi encontrado amarrado sob o sol, sem água ou sombra, exposto ao calor intenso. Veja como ele estava abaixo.

"Essa não é apenas uma imagem triste, é resultado de um manejo inadequado que coloca em risco a vida de seres sencientes. Os cavalos são animais extremamente sensíveis ao calor. A fisiologia equina é tal que eles precisam regular a temperatura corporal constantemente, pois grande parte da energia gerada internamente é convertida em calor", destacou a ONG.

À época, a própria ONG cobrou ações do Poder Público para coibir práticas do tipo. O projeto também elencou políticas que podem contribuir para a preservação da vida animal. Confira abaixo:

Definir padrões mínimos de bem-estar animal, incluindo acesso obrigatório à água e sombra para equinos que estejam ao ar livre.

Estabelecer horários máximos de exposição ao sol e normas de manejo em áreas urbanas e turísticas.

Criar mecanismos de fiscalização e penalidades claras para situações de negligência.

Promover campanhas educativas para moradores, turistas, tratadores e visitantes sobre sinais de sofrimento em cavalos e como agir.

"Tais políticas são baseadas em ciência veterinária e ética animal, não em opinião. Elas já são discutidas e implementadas em vários países e contextos, inclusive em competições e eventos que consideram o bem-estar animal em suas decisões", completou a ONG.

Plano de ação da Ilha

Procurada, a Administração de Fernando de Noronha informou, por meio de nota, que "reafirma seu compromisso institucional com a proteção da saúde pública, o bem-estar animal e a preservação ambiental no arquipélago".

A administração também disse que "a equipe técnica realizou a notificação dos tutores, prestou assistência aos animais e formalizou Boletins de Ocorrência junto à autoridade policial".

"Nos casos em que houve óbito, a GVISA viabilizou o sepultamento em local ambientalmente seguro, disponibilizado pela Administração Geral, como medida de proteção sanitária e ambiental", completou.

Para coibir ações do tipo, a administração também instituiu um Plano de Ação para a retirada de animais de grande porte do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Já foi realizada uma reunião com os órgãos competentes para alinhar os procedimentos para o "translado de equinos, assegurando a preservação da sanidade do rebanho estadual e o cumprimento rigoroso da legislação sanitária vigente".

"A iniciativa, atualmente em curso, tem sua primeira etapa de execução prevista para o início do mês de março, considerando a complexidade operacional envolvida", completou a administração.

O plano contempla ainda: levantamento dos animais aptos à extradição; realização de exames clínicos e laboratoriais; administração de vacinas, emissão da documentação sanitária para trânsito animal; e construção de baias específicas para transporte, logística marítima, recepção no continente, articulação para adoção responsável, período de quarentena e acompanhamento técnico dos cuidados subsequentes.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em busca de detalhes da investigação, e aguarda retorno.

Como denunciar maus-tratos contra cavalos

No Brasil, maus-tratos a cavalos integram a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998, art. 32), e podem render prisão de 3 meses a 1 ano, além de multa.

Falta de água e alimento, excesso de esforço físico, exposição ao sol, abandono e ferimentos sem tratamento configuram maus-tratos.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima. É importante anexar fotos ou vídeos. Confira os canais abaixo.

Delegacia de Polícia – Fernando de Noronha

DEPOMA – Delegacia de Polícia do Meio Ambiente

Telefone: (81) 3184-3521

Delegacia Virtual de Pernambuco: https://servicos.sds.pe.gov.br/delegacia

Ministério Público de Pernambuco (MPPE):

https://www.mppe.mp.br, https://www.mppe.mp.br/ouvidoria



Confira, abaixo, a nota da Administração da Ilha de Fernando de Noronha na íntegra.

A Gerência de Vigilância em Saúde (GVISA), da Administração Geral do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, reafirma seu compromisso institucional com a proteção da saúde pública, o bem-estar animal e a preservação ambiental no arquipélago.

No âmbito de suas atribuições legais, a Vigilância em Saúde atua na vigilância das zoonoses, com ações voltadas à prevenção, monitoramento e controle de doenças que possam ser transmitidas entre animais e seres humanos, promovendo medidas integradas de proteção à coletividade.

No que se refere às demandas de saúde animal, a GVISA realiza atendimento a situações de urgência e emergência, procede à apreensão de animais encontrados soltos em vias públicas e promove a notificação dos respectivos tutores, com a aplicação das penalidades administrativas cabíveis, conforme estabelecido na PORTARIA AG/ATDEFN nº 003/2025.

Nos casos envolvendo suspeita ou constatação de maus-tratos, a atuação do Núcleo de Vigilância Animal compreende o socorro imediato aos animais, a adoção das providências sanitárias necessárias e o registro de Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil. Ressalta-se que a Vigilância em Saúde não possui competência punitiva na esfera penal, cabendo à Polícia Civil a investigação dos fatos e a adoção das medidas legais pertinentes, nos termos da legislação vigente.

Em relação aos episódios recentes envolvendo equinos em situação de maus-tratos, a equipe técnica realizou a notificação dos tutores, prestou assistência aos animais e formalizou Boletins de Ocorrência junto à autoridade policial. Nos casos em que houve óbito, a GVISA viabilizou o sepultamento em local ambientalmente seguro, disponibilizado pela Administração Geral, como medida de proteção sanitária e ambiental.

A GVISA segue acompanhando os casos em articulação com a Secretaria Executiva de Causa Animal e com a Organização da Sociedade Civil Pet Noronha, fortalecendo a atuação interinstitucional e a construção de soluções estruturantes para a causa animal no território.

Nesse contexto, a Administração Geral, por meio da GVISA e em parceria com diversos órgãos públicos, instituiu Plano de Ação para a retirada de animais de grande porte do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. No âmbito do Plano de Ação para retirada de animais de grande porte do arquipélago, foi realizada reunião institucional entre a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO) e representantes da Administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, com o objetivo de alinhar os procedimentos técnicos e administrativos necessários ao translado de equinos, assegurando a preservação da sanidade do rebanho estadual e o cumprimento rigoroso da legislação sanitária vigente. A iniciativa, atualmente em curso, tem sua primeira etapa de execução prevista para o início do mês de março, considerando a complexidade operacional envolvida.

A execução do plano contempla levantamento dos animais aptos à extradição, realização de exames clínicos e laboratoriais, administração de vacinas, emissão da documentação sanitária para trânsito animal, construção de baias específicas para transporte, logística marítima, recepção no continente, articulação para adoção responsável, período de quarentena e acompanhamento técnico dos cuidados subsequentes.

A Administração Geral reforça que todas as ações vêm sendo conduzidas com responsabilidade técnica, observância à legislação vigente e foco no bem-estar animal, na saúde coletiva e na proteção ambiental. A gestão permanece comprometida com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal e com a atuação integrada dos órgãos competentes para assegurar respostas eficazes e sustentáveis às demandas do arquipélago.

