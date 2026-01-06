A- A+

Tragédia Pousada em Maragogi onde mãe e filho morreram afogados em piscina lamenta caso: "Profundo pesar" Na nota, a pousada reiterou que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis

A pousada em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas, onde uma mãe de 39 anos e o filho de 11 morreram no último domingo (4), após se afogarem na piscina se pronunciou sobre a tragédia por meio de uma nota publicada em uma rede social na noite de segunda-feira (5).

Na nota, a Almaré Pousada Exclusiva manifestou o seu "profundo pesar pelo trágico incidente" envolvendo os dois hóspedes em sua área de recreação e afirmou que "neste momento de dor, solidariza-se com os familiares e amigos das vítimas, aos quais expressa suas mais sinceras condolências".

Segundo o informativo, a equipe da pousada "adotou imediatamente todas as providências cabíveis, acionando os serviços de emergência e prestando o auxílio necessário, bem como colaborando integralmente com as autoridades competentes".

As vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram e morreram.

A pousada ainda reiterou no comunicado que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis, aos quais "presta total colaboração, colocando-se à disposição para fornecer todos os esclarecimentos e informações solicitadas".

O estabelecimento também reforçou que qualquer conclusão "dependerá exclusivamente das investigações oficiais", que seguem em andamento.

"Neste momento, a prioridade é oferecer apoio e assistência à família e a todos os envolvidos", afirmou a pousada em outro trecho da nota.



Ao final, a Almaré Pousada Exclusiva reafirmou seu compromisso "permanente com o cuidado, a segurança e o bem-estar de seus hóspedes" e finalizou dizendo que "em respeito à família e às apurações em curso, novas informações serão prestadas apenas por meio de comunicados oficiais".

O acidente

Segundo relato do companheiro da mulher à Polícia Civil de Alagoas, ao chegar no quarto, a família, que era de São Paulo, percebeu que havia um problema no chuveiro elétrico. Enquanto o homem foi conversar com a administração da pousada para resolver o problema, a mulher e a criança foram para a piscina.



Após perceber a ausência dos dois, o homem foi até a piscina e encontrou mãe e filho submersos no fundo da piscina. Ele contou à polícia que tentou realizar manobras de reanimação com a ajuda de outros hóspedes, sem sucesso, e que os dois não sabiam nadar bem.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas as mortes foram confirmadas. As identidades não foram reveladas pelas autoridades.



Segundo o Instituto Médico Legal (IML), os corpos foram recolhidos e os procedimentos para necropsia, identificação e liberação foram realizados. A causa oficial das mortes só será confirmada após a conclusão dos exames periciais.

