Qua, 25 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Direitos Humanos

Povo Fulni-ô guiará vivência na Chapada dos Veadeiros

Aldeia Multiétnica promove imersão por quatro dias em abril

Reportar Erro
Povo Fulni-ô guiará vivência na Chapada dos VeadeirosPovo Fulni-ô guiará vivência na Chapada dos Veadeiros - Foto: aldeiamultietnica/Instagram

Entre os dias 18 e 21 de abril, indígenas da etnia Fulni-ô dividirão saberes culturais e ancestrais com os participantes da Aldeia Multiétnica, na Chapada dos Veadeiros. 

Durante os quatro dias de encontro, rodas de conversa e palestras abordarão as lutas e os desafios enfrentados por esse povo.

Estão programados momentos de convivência ao redor da fogueira, reflexões sob o céu estrelado e banhos nos rios da região. 

"A Aldeia é feita de encontros, de histórias que se entrelaçam, e cada pessoa que passa por aqui leva consigo um pouco da sabedoria indígena e da essência do lugar", destacou Juliano Basso, coordenador da Aldeia Multiétnica.

Leia também

• Advogado chinês de direitos humanos condenado a 5 anos de prisão por 'incitação à subversão'

• ONU: quase mil defensores dos direitos humanos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2025

• Brasil participa de maior reunião da ONU sobre direitos das mulheres

A Aldeia Multiétnica prepara-se para o próximo evento, em julho. Por nove dias, mais de uma etnia dividirá o espaço. 

“Queremos que todos vivenciem a essência dos nossos povos, é um espaço para aprender e celebrar juntos. A troca de saberes é fundamental para a construção de um futuro mais harmônico”, acrescenta Basso.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter