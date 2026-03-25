Povo Fulni-ô guiará vivência na Chapada dos Veadeiros
Aldeia Multiétnica promove imersão por quatro dias em abril
Entre os dias 18 e 21 de abril, indígenas da etnia Fulni-ô dividirão saberes culturais e ancestrais com os participantes da Aldeia Multiétnica, na Chapada dos Veadeiros.
Durante os quatro dias de encontro, rodas de conversa e palestras abordarão as lutas e os desafios enfrentados por esse povo.
Estão programados momentos de convivência ao redor da fogueira, reflexões sob o céu estrelado e banhos nos rios da região.
"A Aldeia é feita de encontros, de histórias que se entrelaçam, e cada pessoa que passa por aqui leva consigo um pouco da sabedoria indígena e da essência do lugar", destacou Juliano Basso, coordenador da Aldeia Multiétnica.
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A Aldeia Multiétnica prepara-se para o próximo evento, em julho. Por nove dias, mais de uma etnia dividirá o espaço.
“Queremos que todos vivenciem a essência dos nossos povos, é um espaço para aprender e celebrar juntos. A troca de saberes é fundamental para a construção de um futuro mais harmônico”, acrescenta Basso.