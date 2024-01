"Povos originários" é o tema do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2024

A- A+

O desfile do Homem da Meia-Noite, que acontece na noite do Sábado de Zé Pereira (10), tem como tema este ano os povos originários, fortalecendo e enaltecendo a cultura do Povo Xukuru.



Os detalhes sobre percurso e esquema de segurança da troça, que completa 92 anos, foram repassados nesta terça-feira (23), durante coletiva de imprensa, na sede do gigante, em Olinda.

Neste ano, a tradicional camisa do bloco faz reverência a todos os povos originários do Brasil e foi assinada pelo artista plástico Antônio Mendes. Entre os homenageados, estão Caboclinho 7 Flexas, Marron Brasileiro e o Povo Xukuru do Orubá.

Segundo a organização do bloco, o público estimado para esta edição é de 400 mil pessoas, que vão percorrer um trajeto de 5 km, saindo da sede do bloco, passando por pontos e vias importantes, como Igreja do Amparo, as ruas do Amparo, Prudente de Morais, de São Bento e Nossa Senhora do Guadalupe.

A direção do Homem da Meia-Noite providenciou, como segurança, três ambulâncias, 14 bombeiros civis e 170 seguranças particulares. Contudo, pela grande quantidade de pessoas que circulam no maior bloco de Olinda, os organizadores se articulam com a Prefeitura e o Governo de Pernambuco para oferecer uma festa segura.

Durante o desfile, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) vai montar uma Delegacia Móvel da Mulher, na Praça do Carmo. Além disso, serão lançados 578 agentes policiais, sendo 50,13% a mais do que no ano passado. Do total, 231 policiais vão fazer a segurança a pé e 47 realizarão a ronda montados.

O gestor de grandes eventos da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), coronel Marcelo Santos, considera este um lançamento expressivo para auxiliar a população.

"Esta é uma operação delicada. Nós estávamos pensando no Carnaval desde setembro do ano passado. É uma operação que envolve grande movimentação logística e deslocamento de efetivo. O Homem da Meia-Noite é muito importante para a cultura pernambucana, então nós temos um olhar bastante diferenciado e, por isso, fizemos um reforço de policiamento expressivo", explica ele, assegurando um evento tranquilo.

Segundo o major João Paulo Ferreira, da diretoria integrada metropolitana do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, a corporação realizou, junto à Prefeitura de Olinda e suas operativas, vistorias de pontos críticos relacionados a riscos de colapsos estruturais, de incêndio, entre outros. Serão empregados para o desfile do calunga 17 bombeiros e quatro viaturas.

Caso haja necessidade, Ferreira explicou ainda, durante a coletiva, que estarão à disposição do evento outros 31 bombeiros e mais oito viaturas para suplementação. Todos estarão dispostos de acordo com a territorialidade.

"O modelo de operação que vai ser aplicada é de suplementação. Ou seja, o suporte àquilo que o evento privado e o município já têm assistido, e, numa terceira janela, entra o Corpo de Bombeiros para poder dar essa assistência necessária. Se Deus permitir, o evento será um grande sucesso, e a corporação está à disposição para tentar trazer a percepção da confiança para termos um Carnaval seguro", pontuou.

O relatório das vistorias realizadas no percurso do bloco foi entregue ao Grupo de Trabalho (GT) do Carnaval 2024 do município, contendo as estruturas que apresentam algum risco à população. Segundo o major, as intervenções estão sendo feitas.

"É um trabalho grande e integrado com o Governo do Estado, Polícia Militar e toda a diretoria do bloco. A gente já vem se reunindo há um bom tempo. A gente já fez referenciamento, estamos trocando a iluminação, trabalhando em conjunto na remoção de entulhos, colocando toda nosso efetivo de guarda de trânsito e Defesa Civil nas ruas para minimizar qualquer risco, para que tudo ocorra bem e o folião possa brincar em segurança", salientou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Olinda, Mirella Almeida,

Mesmo com as providências adotadas e recursos angariados para a realização do bloco, o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho, diz que os trabalhos de afinação dos detalhes continuam até o dia do desfile. "É essa a expectativa: que as pessoas venham, brinquem, se emocionem com o Homem da Meia-Noite e voltem para casa com tranquilidade", declarou.

