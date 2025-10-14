Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FEDERAL RESERVE

Powell vê mudanças 'fortes' em políticas imigratórias nos EUA nas questões de mão de obra

O presidente do BC americano ainda alertou, brevemente, que novas quedas nas vagas de emprego podem "elevar o nível de desemprego"

Reportar Erro
O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome PowellO presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell - Foto: AFP

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira que as mudanças recentes na imigração "têm sido mais fortes do que muitos esperavam" e que há indícios de que alguns setores "enfrentam dificuldade para encontrar trabalhadores", embora isso ainda "não esteja aparecendo nos salários". Ele ressaltou, porém, que não é papel do Fed opinar sobre políticas imigratórias, e sim lidar com os efeitos econômicos que elas geram.

O presidente do BC americano ainda alertou, brevemente, que novas quedas nas vagas de emprego podem "elevar o nível de desemprego" nos EUA. Durante o encontro anual da National Association for Business Economics (NABE), Powell comentou também que os indicadores mostram que as reservas bancárias "ainda são abundantes", mas observou que o banco central "começa a ver algum aperto nos mercados monetários". "Ainda há um caminho a percorrer", disse, referindo-se ao processo de redução do balanço do Fed.

Leia também

• Nos EUA, Escritório de Orçamento diz que pretende seguir com demissões em 14º dia de shutdown

• Powell: dados disponíveis mostram que tarifas estão elevando pressões sobre os preços nos EUA

• FMI eleva crescimento global para 2025 graças ao "modesto" impacto comercial nos EUA

O dirigente destacou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) tem mantido um "debate muito saudável" diante da situação de tensão entre os mandatos de estabilidade de preços e pleno emprego. Segundo ele, as decisões de política monetária "são tomadas em tempo real" e "é ótimo haver consenso nas reuniões, mas decidir os juros corretamente é mais importante".

Powell acrescentou ainda que o Fed observa a inflação de forma ampla, sem direcionar sua política para preços específicos do setor imobiliário. Ele reiterou que o banco central "não usaria compras de títulos hipotecários (MBS) para influenciar diretamente as taxas de hipoteca", já que o foco é manter a estabilidade de preços de forma geral.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter