Poze do Rodo faz protesto a favor da liberdade de Oruam em frente ao Complexo de Gericinó

Poze do Rodo fez protesto em frente ao Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, para pedir a liberdade de Oruam. O cantor se manifestou junto com fãs e amigos através de cartazes com mensagens como "MC é artista, não bandido" e "Liberdade para Oruam". O grupo também entoou músicas de Oruam e disseram palavras de ordem. Poze usou as redes sociais para mostrar a movimentação próximo ao presídio onde o colega está preso.

Em maio, MC Poze chegou a ser preso por apologia ao tráfico, mas foi solto quatro dia depois sob forte comoção popular. Na ocasião, Oruam protestou a favor da liberdade do MC e subiu até em um ônibus no dia da saída de Poze da prisão.

Oruam está preso desde a última terça-feira (22), quando se apresentou na Cidade da Polícia após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele se envolveu em uma confusão com uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) que foi à sua casa, no Joá, na Zona Oeste do Rio, no dia anterior à prisão.

Os agentes buscavam um adolescente de 17 anos que, segundo a polícia, estava na residência atua como segurança de um chefe do Comando Vermelho (CV), estaria na casa. Horas depois, a Justiça decretou a prisão do rapper.

Segundo o artista, ele e a noiva, Fernanda Valença, recebiam cinco amigos do casal quando a equipe da DRE chegou. Nas redes sociais, o artista publicou vídeos mostrando agentes no lado de fora da propriedade.

Em uma das postagens o cantor escreveu: "Quem estiver de moto brota no Joá. Me ajuda. Eles estão na minha porta 23h". Instantes depois, o cantor compartilhou imagens de pedras sendo lançadas contra os agentes.

Alterado, Oruam filmou o delegado Moyses Santana, titular da DRE, e xingou o policial. "Tem mais de 20 viaturas na minha casa. O mesmo delegado que me prendeu. Eu estava saindo e colocaram a pistola na minha cara. Claro que ele vai querer prender nós, porque nós é filho de bandido", disse em outro vídeo.

Oruam é filho de Márcio Nepomuceno dos Santos, o Marcinho da VP, apontado como um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho.

Oruam diz ser vítima de abuso policial

Em nota à imprensa, Oruam disse que se sentiu vítima de abuso de autoridade e que atirou pedras na polícia depois que foi ameaço com armas de fogo, incluindo fuzis. O músico ainda questionou o fato da ação ocorrer fora dos horários de cumprimento de mandados judiciais, entre às 5 e 21h. Também acusou a polícia de ter sido preconceituosa.

"Apesar da invasão, nenhuma objeção ou suspeita foi encontrada, pois não havia motivo alguma para tal ação. Além disso, durante a abordagem, meu produtor, que estava comigo, foi algemado de maneira arbitrária e sem justificativa plausível. Essa ação violenta e desproporcional, além de humilhante, gerou grande sofrimento emocional e físico para todos nós presentes", disse Oruam.

A polícia, por sua vez, afirma que tentava cumprir uma ordem de Busca e Apreensão do adolescente conhecido apontado como segurança de Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos chefes do Comando Vermelho no Rio. De acordo com a polícia, a aguardava que o momento em que o adolescente deixasse a residência.

Após algum tempo, identificaram o adolescente no lado de fora da residência e anunciaram a apreensão. Neste momento, foram atacados por pedras e apenas depois das agressões entraram na residência do artista. Na confusão, o adolescente conseguiu fugir de dentro da viatura durante a confusão.

