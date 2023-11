Praça de Casa forte, no Recife, recebe 45ª edição da Festa da Vitória Régia

A- A+

A 45ª edição da Festa da Vitória Régia acontece entre os dias 10 e 12 deste mês, na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Para este ano, o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife está entre as comemorações previstas.

A estrutura do palco foi concebida para aproximar os artistas do público, chefs de cozinha renomados estarão à disposição no Polo de Gastronomia e a área destinada à Economia Criativa foi ampliada para proporcionar mais oportunidades aos empreendedores locais e agradar os frequentadores.

O evento cumpre os objetivos de unir paroquianos e amigos do bairro de Casa Forte, valorizar a cultura e ajudar quem precisa. Um misto de diversão e solidariedade que leva dezenas de milhares de pessoas a circularem no entorno da praça nos três dias do evento.

Todo dinheiro arrecadado é integralmente destinado à manutenção das obras sociais da igreja. Um desses beneficiados é a Casa da Criança Marcelo Asfora.

No último dia 30, a festividade já figurava no mapa turístico do Recife e virou Patrimônio Cultural Imaterial. O projeto foi proposto pelo vereador Eriberto Rafael (PP), passou pela Câmara Municipal do Recife e está agora nas mãos do prefeito João Campos (PSB) para ser sancionado.

Idealizado por paroquianos e aprovado pelo padre Edwaldo Gomes, o evento faz parte da galeria dos bens notáveis ao lado do Galo da Madrugada, Balé Popular, Festa do Morro da Conceição e Orquestra Sinfônica.

Programação

Dividida em polos Cultural, Infantil, Baby, Boteco, Gastronomia e Economia Criativa, a Festa da Vitória Régia começa a funcionar na sexta-feira (10), às 18h, logo após a celebração da missa na Matriz de Casa Forte. A primeira atração será o balé e teatro da Casa da Criança, vindo em seguida o tradicional Pastoril. A Banda Som da Terra, Rafa Cout e Maestro Spok fecham a primeira noite musical.

A programação do sábado (11) começa mais cedo, às 16h, para tudo terminar a meia-noite. No palco passarão: Pastoril, Quinteto Violado, Victor Camarote e Benil. O domingo (12), historicamente das crianças, abre cedo, às 8h.

O Pastoril volta a encenar a disputa do cordão azul contra o encarnado e abre espaço para manifestações regionais como caboclinho, maracatu, frevo, coco e samba. No palco o show fica por conta de Dudu do Acordeon e padre Damião. Neste dia, o encerramento é às 20h.

