Sustentabilidade Praça do Marco Zero recebe evento de conscientização sobre reciclagem neste domingo (19) Ação pretende trocar informações sobre a reciclagem de resíduos sólidos com a população

A Cooperativa Reciclando Vidas realizará um evento de conscientização neste domingo (20), a partir das 13h no Marco Zero, Bairro do Recife. A ação pretende fortalecer a reciclagem de resíduos sólidos e criar oportunidades para a melhoria da qualidade de vida dos catadores de materiais recicláveis.





Segundo a organização do evento, a ideia é aumentar a compreensão da população sobre a relevância da prática, não somente para o meio ambiente, mas também para a sociedade como um todo.



Composta por 18 cooperados dedicados à reciclagem de resíduos sólidos, a Cooperativa Reciclando Vidas, atualmente recicla cerca de 30 toneladas de materiais por mês, incluindo vidros, metais, papéis e plásticos. Parte significativa desses resíduos provém de uma parceria com a Prefeitura de Recife



Presidente da cooperativa, Esmeraldo Emilio dos Santos destaca a necessidade de eventos como o de domingo (20). “É muito importante falar para as pessoas que ao invés de jogar o resíduo nos rios e canais, eles podem ser reciclados. Espero que ajude a chegar mais materiais recicláveis para a cooperativa”, concluiu.

Além da colaboração com a prefeitura, a cooperativa também coleta resíduos de empresas públicas e privadas, bem como de residências e condomínios nos bairros da Ilha do Leite, São José e Recife Antigo.

Aqueles interessados em contribuir podem entrar em contato pelo telefone (81) 99913-8727 para agendar a coleta. Materiais como alumínio, plásticos, papéis secos, metais e vidros são recicláveis. A sobrevivência da Cooperativa Reciclando Vidas e o bem-estar de várias famílias que dependem da reciclagem como meio de subsistência dependem da ampliação da quantidade e da qualidade de materiais recicláveis que chegam na cooperativa.



Dicas para a correta separação do lixo:

- Distinguir materiais orgânicos de recicláveis, com o lixo orgânico sendo destinado a recipientes próprios.

- Separar resíduos como alumínio, plásticos, papéis secos, metais e vidros para reciclagem.

- Lavar embalagens antes de depositá-las, especialmente aquelas de tipo longa vida, latas, garrafas e frascos de vidro e plástico.

- Garantir que os materiais estejam secos antes de depositá-los nos coletores.

- Manter papéis secos e dobrados, sem amassá-los.

- Envolver vidros quebrados e objetos cortantes em papel grosso (como jornal) ou colocá-los em uma caixa para evitar acidentes.

- Separar garrafas e frascos dos vidros planos para descarte adequado.

- Não descartar seringas e agulhas no lixo comum.

