RECIFE Praça Min. Salgado Filho, diante do Aeroporto do Recife, passa por obra a partir desta sexta (19) Etapa inicial do serviço acontecerá nas noites desta sexta, sábado e domingo

Começam, na noite desta sexta-feira (19), as obras no entorno do Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.



O serviço integra um "grandioso projeto para o local", define a Aena, concessionária do aeroporto e responsável pela obra.



A obra compreende requalificação da Praça Ministro Salgado Filho e do antigo terminal de passageiros. Estão previstas novas calçadas, drenagem, ciclofaixa.

A ideia é que o antigo terminal de passageiros seja integrado à praça, que também passará a ser adotada pela Aena. Esse espaço de convivência para a população deve ter praça de alimentação, exposição permanente de obras de arte e modais de transporte terrestre.

Nesta etapa inicial - realizada na noite desta sexta e durante estes sábado (2) e domingo (21) -, os trabalhos são na calçada da avenida. Mascarenhas de Morais, no trecho que vai do antigo terminal à avenida Centenário Alberto Santos Dumont. Durante as intervenções, informa a Aena, a faixa de ônibus fica interditada.

Segundo a Aena, paralelamente, as intervenções vão permitir à Prefeitura do Recife realizar obras de drenagem nesse trecho da avenida. Mascarenhas de Morais, "imprescindível para evitar os constantes alagamentos na área".



A concessionária informa que, para realização do projeto, "algumas árvores situadas na calçada, no trecho que vai passar pelas intervenções, serão removidas e substituídas por outras espécies".



As outras etapas do projeto ainda não tiveram as datas divulgadas.



Praça

Mais conhecida como Praça do Aeroporto, a Praça Ministro Salgado Filho integra a série de projetos paisagísticos de Burle Marx. O espaço, localizado em frente ao terminal aéreo, foi projetado pelo paisagista em 1958, atendendo a um pedido do então prefeito da cidade, Pelópidas Silveira.

