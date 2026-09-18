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RECIFE Pracinha de Boa Viagem celebra centenário com música, cultura e homenagens; confira programação Programação desta sexta (18) e sábado (19) também celebra os 60 anos da Feira de Artesanato

A Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe, nesta sexta-feira (18) e neste sábado (19), uma programação especial em comemoração pelo seu centenário e pelos 60 anos da Feira de Artesanato.

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Lazer (Setur-L) de forma gratuita e aberta ao público, reúne música, cultura popular, homenagens e ações de valorização da memória de dois importantes patrimônios afetivos, culturais e turísticos da cidade.

A programação terá apresentações de artistas locais nos dois dias.

Na sexta-feira (18), a partir das 17h30, sobem ao palco Nando Capital e Harry Santos.

No sábado (19), a partir das 17h, será a vez da Império Frevo Orquestra, Kakau Rodrigues e Grazi Almeida.

Além dos shows, a programação inclui uma solenidade de abertura, uma exposição dedicada a personalidades, colaboradores e artesãos ligados à história da Feira de Artesanato de Boa Viagem, além de homenagens a pessoas que contribuíram para a trajetória da Feira e da Pracinha.

Entre os homenageados estão artesãos, comerciantes e colaboradores, como José Fernandes Augusto da Silva (S. Fernando), presidente da Feira de Arte e Artesanato de Boa Viagem; Severina Dulce Carlos, da Barraca da Dulce; Ivonete das Neves Rodrigues, da Barraca da Querida; Deilda Lucinda Eloi (Dona Del), da Barraca da Lourdes e Antônia; e Jurandir Avelino da Silva, artesão.

História

Profissionais de segurança que atuam na Pracinha, um dos principais espaços públicos e cartões-postais do Recife, também serão reconhecidos.

O local integra o Sítio Histórico da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, tombado como Patrimônio Cultural de Pernambuco.

Com 60 anos de funcionamento ininterrupto, a Feira de Artesanato de Boa Viagem se consolidou como referência na promoção do artesanato, da cultura popular, da economia criativa e do empreendedorismo cultural.

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