Homenagem Pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial é homenageado no Recife Cerimônia acontece no Quartel-General (QG) do Comando Militar do Nordeste, a partir das 8h30

O Capitão Severino Gomes de Souza, um dos heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que combateu na Segunda Guerra Mundial, será homenageado no Quartel-General (QG) do Comando Militar do Nordeste, no Recife, nesta sexta-feira (21).

A cerimônia ocorre após o Capitão receber o Certificado de Voto de Aplauso, concedido durante uma sessão solene promovida pela Câmara de Vereadores do Recife.

Além do Voto de Aplauso, o Capitão Souza, que completará em breve 101 anos, será homenageado também na solenidade militar alusiva à Tomada de Monte Castelo.

A atividade será carregada de simbolismo, tendo em vista que o Capitão Souza participou efetivamente da mencionada Batalha, considerada a primeira vitória brasileira contra as tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial.

As homenagens serão presididas pelo General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, e pelo vereador Tadeu Calheiros, autor da proposição.

Voto de Aplauso

O Voto de Aplauso é uma distinção concedida a pessoas ou instituições em reconhecimento a atos notáveis ou datas significativas no cenário histórico regional e/ou nacional.

Tomada de Monte Castelo

Há 80 anos, a bravura dos pracinhas brasileiros foi determinante para a tomada de Monte Castelo, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.

O Brasil ingressou na guerra após ataques de potências do Eixo nazifascista a navios mercantes brasileiros, que resultaram em centenas de mortes. Em resposta, foi formada a Força Expedicionária Brasileira (FEB), que se uniu às tropas aliadas para combater o totalitarismo.

A conquista de Monte Castelo foi uma das maiores vitórias da FEB na Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo impacto estratégico da vitória, que permitiu o avanço das forças aliadas na Itália e contribuiu para o fim da guerra.

Serviço

Evento: O Pracinha da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que lutou na 2ª Guerra Mundial é homenageado no Comando Militar do Nordeste após receber o Voto de Aplauso da Câmara de Vereadores do Recife.

Data: 21 de fevereiro de 2025.

Horário: a partir das 8:30h.

Local: Quartel-General do Comando Militar do Nordeste - Forte Guararapes

(BR 232 – Km 12 – Curado).



