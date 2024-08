Pragas urbanas aumentam o risco de doenças contagiosas

A- A+

O Brasil soma uma média de cinco ratos por habitante, conforme estimativa da OMS (Organização Mundial de Saúde). Na cidade de São Paulo (SP), essa média é ainda maior: pode chegar a dez roedores por indivíduo, conforme informações compartilhadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Para se ter ideia, uma fêmea de camundongo pode desenvolver até dez gestações por ano, com seis a sete crias por ninhada. Assim, de um único casal de roedores pode nascer, em doze meses, ao menos cinco mil crias, ainda segundo estimativas da Embrapa.

Para Vinicius Finavaro, responsável técnico pela Off Pragas Dedetizadora, vale ficar atento às principais doenças que podem ser causadas não apenas por ratos, como também por baratas, que também são consideradas pragas urbanas e podem transmitir uma série de doenças ao ser humano, conforme artigo veiculado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Ratos podem transmitir diversos males, como leptospirose - doença causada pela bactéria Leptospira, transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de roedores”, observa. “Além disso, os roedores podem transmitir hantavirose, salmonelose, peste bubônica, febre da mordida de rato e tifo murino, entre outras”, afirma.

“Já as baratas oferecem risco para os seres humanos por conta do risco de transmissão de doenças causadas por bactérias”, acrescenta o especialista, “dentre outras doenças como salmonella, cólera, disenteria, gastroenterite, alergias e asma em pessoas sensíveis”.

Diante disso, na visão de Finavaro, é necessário redobrar a atenção para com a prevenção, a fim de garantir que essas pragas não apareçam.



“A limpeza é o primeiro ponto: mantenha sempre o ambiente limpo, especialmente a cozinha e áreas de armazenamento de alimentos. Lave a louça após as refeições e guarde os alimentos em recipientes fechados”.

Segundo o especialista, também é preciso lavar as lixeiras regularmente e mantê-las fechadas com tampa, além de retirar o lixo com frequência.



“Atente-se também para as vedações: verifique se há rachaduras, buracos ou frestas nas paredes, pisos e encanamentos e utilize materiais adequados para vedar esses locais”, recomenda.

Com relação aos alimentos, Finavaro sugere que esses sejam armazenados em recipientes fechados, além de evitar deixar restos de comida expostos. “A água é outro elemento que exige atenção. Por isso, elimine possíveis fontes de água parada, como vazamentos em canos e pias”, instrui.

Para o responsável técnico pela Off Pragas Dedetizadora, também é necessário fazer inspeções regulares nas casas e estabelecimentos a fim de identificar sinais da presença de ratos e baratas. “Assim, é possível agir com celeridade, antes que o problema tome grandes proporções”, explica.

O que fazer em caso de infestação?

“Caso você identifique a presença de ratos ou baratas em sua casa ou estabelecimento, é importante agir rapidamente para evitar a proliferação e a transmissão de doenças”, afirma Finavaro. Segundo o especialista, as medidas a serem tomadas incluem:



Identificar a infestação: procurar por fezes, ninhos, roeduras e outros sinais da presença desses animais;

Contratar um profissional: entrar em contato com uma empresa dedetizadora para realizar o tratamento adequado;

Limpeza profunda: realizar uma limpeza profunda em todos os ambientes, removendo o máximo de sujeira e detritos;

“Por fim, continue realizando as medidas preventivas para evitar novas infestações de ratos e baratas, o que é essencial para garantir a sua saúde e a de sua família”, conclui Finavaro.

