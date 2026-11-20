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A orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe no próximo dia 11 de dezembro uma manhã de atividades esportivas abertas ao público.



Das 7h às 12h, o Movimento Sorrisos reúne aulas e partidas de treino funcional, beach tennis, vôlei de praia e dança, além de jogos recreativos, para chamar a atenção dos recifenses para o trabalho da Casa Sorrir.



Localizada no bairro da Ilha do Leite, área central da capital, a instituição funciona como casa de apoio para crianças e adolescentes com fissura labiopalatina atendidos pelo Centro de Atenção aos Defeitos da Face (Cadefi), do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).





Como o tratamento exige cirurgias e acompanhamento multidisciplinar ao longo de vários anos, a casa oferece hospedagem e três refeições diárias para pacientes e acompanhantes que moram no interior e não têm onde ficar na capital durante as consultas.



O fundador da Casa Sorrir, José Eduardo Mendonça, explica que o suporte fora do hospital evita que as famílias abandonem os procedimentos por falta de condições financeiras na cidade.



"A fissura labiopalatina não se resume a uma cirurgia. Existe uma trajetória de tratamento, acompanhamento e desenvolvimento que pode atravessar diferentes fases da vida da criança. Nosso papel é ajudar essas famílias a permanecerem nesse caminho, oferecendo acolhimento, segurança e condições para que não precisem enfrentar tudo isso sozinhas”, afirma.



Capacitação e faculdade para os jovens

Além de garantir moradia e alimentação durante o período médico, a casa mantém atividades para reduzir o impacto financeiro do afastamento do trabalho das mães acompanhantes, oferecendo oficinas de capacitação e geração de renda.



Para os pacientes que crescem acomapanhados pelo projeto, a instituição também criou o Projeto Inclui. Por meio de doações. a iniciativa custeia a entrada e a permanência de jovens no ensino superior. Atualmente, 14 adolescentes vinculados à casa cursam graduações como Enfermagem, Nutrição e Marketing.

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