TURISMO Praia de Fernando de Noronha é eleita uma das 50 melhores do mundo; veja ranking Além da baía, outra praia brasileira aparece na lista "The World's 50 Best Beaches"

A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, Pernambuco, foi eleita uma das 50 melhores praias do mundo pelo ranking “The World’s 50 Best Beaches”.

A praia ocupa a 25ª colocação da lista. No site, Baía do Sancho é definida como um local de “natureza no seu melhor absoluto” e o resumo de “um paraíso de praia remoto”.

“Acessível apenas de barco ou através de uma escada íngreme por fendas rochosas estreitas, esta praia isolada oferece uma experiência incomparável. As falésias circundantes fornecem um cenário dramático para as águas esmeraldas claras e areias douradas. O isolamento da praia do ruído urbano e a ausência de desenvolvimento comercial aumentam sua atmosfera tranquila, tornando-a um refúgio perfeito para aqueles que buscam paz e beleza natural”, diz a publicação.

O status de praia protegida dentro de um parque marinho nacional também foi destacado pela lista. Isso, segundo o ranking, “ajuda a manter sua condição imaculada e garante aos visitantes uma experiência incrível com zero multidões”.

O resultado foi comemorado pela Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), que vibrou com mais um reconhecimento internacional para o Estado.

“Esse destaque reforça o potencial turístico do estado e o compromisso da Empetur em promover nossos destinos com excelência e responsabilidade. Pernambuco segue encantando o mundo”, publicou a entidade.

A Baía do Sancho foi uma das duas praias brasileiras citadas no ranking. Em 20° lugar ficou o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

As três primeiras colocações foram ocupadas pelas praias de Cala Goloritze (Itália), Entalula Beach (Filipinas) e Bang Bao Beach (Tailândia).



Confira o ranking:

1) Cala Goloritzé - Itália

2) Entalula Beach - Filipinas

3) Bang Bao Beach - Tailândia

4) Fteri Beach - Grécia

5) PK 9 Beach - Polinésia Francesa

6) Canto de la Playa - República Dominicana

7) Anse Source d'Argent - Seychelles

8) Nosy Iranja - Madagascar

9) Ofu Beach - Samoa Americana

10) Grace Bay - Ilhas Turcas e Caicos

20) Pontal do Atalaia - RJ, Brasil

25) Baía do Sancho - Fernando de Noronha-PE, Brasil

+ Acesse a lista completa aqui

