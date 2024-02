A- A+

TURISMO Praia de Muro Alto, em Pernambuco, é eleita uma das 25 melhores do mundo Avaliação do TripAdvisor, site especializado em viagens, foi publicada esta semana

A Praia de Muro Alto, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi eleita pelo site especializado TripAdvisor uma das 25 melhores praias do mundo em 2024, em ranking divulgado nesta semana.

Na publicação, o TripAdvisor destaca que Muro Alto, que fica no distrito de Porto de Galinhas, é conhecida por suas formações únicas de piscinas naturais.

"A vegetação exuberante envolve areias brancas e a água sem ondas (ideal para crianças!) cria uma atmosfera relaxante. Ande de caiaque, stand-up paddle ou mergulhe com snorkel nos recifes de corais (há muita vida marinha) ou mergulhe no mar calmo", diz o site.

A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, que ficou em 17º lugar, é a outra brasileira no ranking. A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, que venceu ano passado e em outras cinco ocasiões, não apareceu na lista dessa vez.

O primeiro lugar ficou com a Praia da Falésia, que fica em Portugal. Em segundo, a Isola dei Conigli, em Lampedusa, na Itália. E em terceiro ficou La Concha Beach, em Donostia-San Sebastián, na Espanha.

Confira o top-25 das melhores praias do mundo

1) Praia da Falésia, Olhos da Água (Portugal)

2) Isola dei Conigli, Lampedusa (Itália)

3) La Concha Beach, Donostia-San Sebastián (Espanha)

4) Ka’anapali Beach, Lahaina (Havaí)

5) Grace Bay Beach, Grace Bay (Ilhas Turks e Caicos)

6) Anse Lazio, Ilha de Praslin (Ilhas Seychelles)

7) Manly Beach, Sydney (Austrália)

8) Eagle Beach, Palm/Eagle Beach (Aruba)

9) Siesta Beach, Siesta Key (Flórida)

10) Varadero Beach, Varadero (Cuba)

11) Playa Pilar, Cayo Guillermo, Jardines del Rey (Cuba)

12) Balandra Beach, La Paz (México)

13) Reynisfjara Beach, Vik (Islândia)

14) Poipu Beach Park, Poipu, Koloa, Kauai (Havaí)

15) Seven Mile Beach, Seven Mile Beach (Ilhas Cayman)

16) Playa de Las Canteras, Gran Canaria (Espanha)

17) Praia de Ipanema, Rio de Janeiro (Brasil)

18) Playa Manuel Antonio, Parque Nacional Manuel Antonio (Costa Rica)

19) Falassarna Beach, Creta (Grécia)

20) Nungwi Beach, Zanzibar (Tanzânia)

21) Kelingking Beach, Nusa Penida (Indonésia)

22) Nissi Beach, Ayia Napa (Chipre)

23) Myrtos Beach, Cefalônia (Grécia)

24) Playa Norte, Isla Mujeres (México)

25) Praia de Muro Alto, Porto de Galinhas (Brasil)

