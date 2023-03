Praia de Piedade registra movimento fraco neste domingo (26). Comerciante reclama: "O povo sumiu"

A- A+

Após os dois recentes incidentes com tubarões na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, a movimentação no ponto próximo à Igrejinha estava tranquila na manhã deste domingo (26).

No local, que é proibido o banho de mar, a equipe da Folha de Pernambuco não registrou nenhum banhista se arriscando na água.

Além disso, a fiscalização era intensa na faixa de areia, e várias placas informavam aos frequentadores sobre os riscos.

Comerciantes colocaram piscinas para atrair os clientes em Piedade | Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com a equipe de fiscalização, no último sábado (25), uma turista entrou no mar, mas foi retirada em seguida. Algumas pessoas ainda tentam entrar na água, mas são contidas pelos guarda-vidas.

De acordo com a comerciante Marli Alves de Santana, que trabalha há 33 anos no local, poucas pessoas estão frequentando a praia após os ocorridos. Uma das alternativas encontradas pelos comerciantes para atrair mais clientes é colocar piscinas de plástico na faixa de areia.

"O movimento caiu, não está vindo quase ninguém. O turismo sumiu. Estamos trabalhando fazendo um paliativo, colocando piscinas para ver se atrai a clientela de volta, porque tem a piscina, tem o chuveiro, tem a mangueirinha para o cliente tomar banho sentado, mas o povo da praia sumiu. A gente passa o dia todo sentado esperando um cliente que não chega", afirmou a comerciante.

O motorista de Uber Diego Santos, de 30 anos, sempre frequenta a praia de Piedade. Apesar da proibição do banho de mar, ele gosta de aproveitar a vista e o clima da praia.

"Estamos aproveitando mais a vista, curtindo o momento. E também como todos já sabem, o mar não está muito convidativo para tomar banho, até porque a água em si é muito suja daqui e também tem os tubarões que ninguém quer chegar perto da água. Está bem sinalizado, os guarda-vidas estavam aqui agorinha, então acredito que ninguém vai querer se arriscar. Dá para aproveitar bastante sem entrar no mar", afirmou.

