Praia de Piedade tem movimentação tranquila neste domingo; famílias aproveitam na faixa de areia

A- A+

Neste domingo (12), o primeiro após os últimos incidentes com tubarão, a movimentação na Praia de Piedade, na altura da igrejinha, em Jaboatão dos Guararapes, foi tranquila, com algumas famílias aproveitando o dia de folga na areia. O banho de mar segue proibido no local devido ao risco de incidentes com o animal.

Ao longo da faixa de areia, foram instaladas novas placas de alerta com informações sobre o risco de ataques de tubarão. Orientadores da Prefeitura distribuíram panfletos e conversaram com banhistas, reforçando a proibição de entrada no mar.

Bombeiros militares e civis, bem como a Guarda Municipal de Jaboatão, também estavam presentes na praia realizando a fiscalização. A dona de casa Dayane Maria de Lima, de 27 anos, foi aproveitar o domingo com a família na Praia de Piedade para comemorar o aniversário do filho, Brian, que completou 2 anos de idade.

A família permaneceu na faixa de areia e optou por alugar uma piscina inflável para se refrescar e garantir a diversão do pequeno aniversariante. “É aniversário do meu filho, aí a gente trouxe ele, mas vamos ficar aqui na piscina mesmo, tá bom demais”, disse. “A gente acha bom ficar só aqui porque é melhor não inventar, para não ficar correndo perigo. É melhor evitar”, completou.

O casal de professores Edileusa Brás, 54, e Erivaldo Costa, 58, vieram do Macapá (AP) para passar alguns dias de folga em Pernambuco e já sabiam da recomendação de não entrar no mar no trecho da Praia de Piedade.

“Nós estamos aproveitando para fazer os passeios, mas como não pode tomar banho, a gente fica aqui na areia. E que legal que as pessoas, os governos, estão fazendo essas campanhas, conscientizando as pessoas de que neste momento não pode tomar banho na praia”, comentou Edileusa. É importante essa conscientização do poder público, a gente percebe que as instituições estão imbuídas nesse projeto para que se possa amenizar o problema e evitar novos acidentes”, completou Erivaldo.

O comerciante Jônatas da Silva, 34, trabalha na Praia de Piedade há 13 anos e passou a fornecer, também, as piscinas infláveis aos clientes. "Como as pessoas não podem tomar banho de mar, a gente teve a ideia de botar essas piscininhas. Tem as menorzinhas e tem as que são tamanho família também”, contou.

O movimento desde os últimos incidentes diminuiu bastante. “Está muito fraco. O dia de hoje aqui, um domingo, não dava nem para ver o outro lado, ia estar lotado. Caiu muito o movimento, depois do ataque”, frisou.

Veja também

Saúde Pílulas do dia seguinte podem prevenir ISTs, dizem pesquisadores