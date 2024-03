Praia do Janga, em Paulista, terá caminhada de filhotes de tartaruga marinhas neste sábado (2)

A- A+

A Secretaria Executiva de Meio Ambiente (Sema) do Paulista vai monitorar, neste sábado (2), às 7h30, o nascimento de filhotes da espécie tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), na Praia de Enseadinha, no Janga. A eclosão acontecerá na Rua Barreiros, próximo do Restaurante Liu da Carne de Sol, e a população poderá acompanhar a caminhada.

O ninho é monitorado pelos servidores e pesquisadores do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU) da Sema. A atividade é coordenada pelo Projeto de Monitoramento e Conservação das Tartarugas Marinhas, da secretaria.

"Esse projeto é um instrumento de educação ambiental. Porque é diferente você mostrar nos livros para as crianças, e lá elas têm a oportunidade de ter o contato direto com a natureza, através dessa caminhada.", afirmou Silvio Batista, secretário da Sema.

A iniciativa, aprovada pelo SisBio ICMBio Centro Tamar, já identificou mais de 15 ninhos no litoral do Paulista desde o início deste ano. Das cinco espécies de tartarugas marinhas que desovam no litoral brasileiro, quatro já foram registradas no litoral de Paulista. Esse será um dos primeiros ninhos da temporada reprodutiva e cerca de dez ninhos ainda vão eclodir no litoral.

A população também pode ajudar na identificação dos ninhos. A recomendação é que, ao ver uma tartaruga marinha no momento da desova, não mexa e acione o NSU do município pelo número de telefone 9.9882-8387 ou a Guarda Municipal discando o 153.

