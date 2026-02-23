Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MEIO AMBIENTE

Praia do Paiva tem temporada de verão marcada pelo nascimento de tartarugas marinhas

Somente no ano passado quase cinco mil tartarugas ganharam o mar na orla do Paiva

Reportar Erro
Orla do Paiva tem uma extensão de 8,5 km com 28 ninhos monitorados, sendo um dos focos de preservação do meio ambiente e perpetuação das espéciesOrla do Paiva tem uma extensão de 8,5 km com 28 ninhos monitorados, sendo um dos focos de preservação do meio ambiente e perpetuação das espécies - Foto: Associação Geral da Reserva do Paiva/Divulgação

Com predominância das tartarugas-de-pente, a Praia do Paiva, no município do Cabo de Santo Agostinho, vai registrar, nas próximas semanas, o nascimento de filhotes da espécie, com ocorrências contínuas até o mês de maio.

Somente no ano passado, cerca de 4,8 mil tartarugas marinhas alcançaram o mar, percorrendo a faixa de areia em direção às águas do Oceano Atlântico.

Ao longo dos 8,5 quilômetros de orla, a Associação Geral da Reserva do Paiva identificou e monitora 28 ninhos de tartaruga. Destes, pelo menos três já se encontram sob alerta de nascimento.

A associação, que também gere o bairro de mesmo nome, desenvolve o trabalho de monitoramento dos animais desde 2021, acompanhando desde a desova até a eclosão, quando os filhotes surgem da areia em direção ao mar.

“Diariamente a equipe de meio ambiente desce a orla do Paiva e percorre os 8,5 quilômetros, e ao encontrar o rastro, seguimos com o protocolo de identificação do ninho. Com marcação por GPS de cada ninho, cercamento do local para evitar pisoteio e predação e seguimos acompanhando o ninho até a caminhada das tartaruguinhas ao mar”, explica Renan Pimentel, analista ambiental da Associação Geral da Reserva do Paiva.

Leia também

• Local onde João Campos e Tábata Amaral vão casar está sendo preparado na Praia de Carneiros

• Animal em vídeo viralizado na praia de Candeias é um golfinho, e não um tubarão, esclarece Cemit

• Prefeitura identifica novo ninho de tartarugas na praia de Maria Farinha, em Paulista

Das cinco espécies de tartarugas marinhas com ocorrência no Brasil, quatro delas utilizam a Praia do Paiva para nidificação, graças à vegetação de restinga preservada, ausência de iluminação artificial direcionada à praia e outras estruturas fixas que interfiram no ambiente.

Nidificação, no contexto zoológico, é o comportamento instintivo de construir e preparar um ninho para proteger, chocar ovos e criar filhotes.

A presença das tartarugas-de-pente e as tartarugas verdes são destaques, esta última desempenha um papel fundamental no controle das algas marinhas no banco de corais do Paiva. Isso ocorre devido a sua mandíbula serrilhada, em função da sua alimentação herbívora.

“Saímos com a sensação de esperança e dever cumprido. Pois cada tartaruguinha que nasce aqui é a certeza de que nós estamos fazendo um belo trabalho e, assim, contribuindo com a perpetuação desses animais tão incríveis”, destaca o analista ambiental.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter