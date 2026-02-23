A- A+

MEIO AMBIENTE Praia do Paiva tem temporada de verão marcada pelo nascimento de tartarugas marinhas Somente no ano passado quase cinco mil tartarugas ganharam o mar na orla do Paiva

Com predominância das tartarugas-de-pente, a Praia do Paiva, no município do Cabo de Santo Agostinho, vai registrar, nas próximas semanas, o nascimento de filhotes da espécie, com ocorrências contínuas até o mês de maio.

Somente no ano passado, cerca de 4,8 mil tartarugas marinhas alcançaram o mar, percorrendo a faixa de areia em direção às águas do Oceano Atlântico.

Ao longo dos 8,5 quilômetros de orla, a Associação Geral da Reserva do Paiva identificou e monitora 28 ninhos de tartaruga. Destes, pelo menos três já se encontram sob alerta de nascimento.

A associação, que também gere o bairro de mesmo nome, desenvolve o trabalho de monitoramento dos animais desde 2021, acompanhando desde a desova até a eclosão, quando os filhotes surgem da areia em direção ao mar.

“Diariamente a equipe de meio ambiente desce a orla do Paiva e percorre os 8,5 quilômetros, e ao encontrar o rastro, seguimos com o protocolo de identificação do ninho. Com marcação por GPS de cada ninho, cercamento do local para evitar pisoteio e predação e seguimos acompanhando o ninho até a caminhada das tartaruguinhas ao mar”, explica Renan Pimentel, analista ambiental da Associação Geral da Reserva do Paiva.

Das cinco espécies de tartarugas marinhas com ocorrência no Brasil, quatro delas utilizam a Praia do Paiva para nidificação, graças à vegetação de restinga preservada, ausência de iluminação artificial direcionada à praia e outras estruturas fixas que interfiram no ambiente.

Nidificação, no contexto zoológico, é o comportamento instintivo de construir e preparar um ninho para proteger, chocar ovos e criar filhotes.

A presença das tartarugas-de-pente e as tartarugas verdes são destaques, esta última desempenha um papel fundamental no controle das algas marinhas no banco de corais do Paiva. Isso ocorre devido a sua mandíbula serrilhada, em função da sua alimentação herbívora.

“Saímos com a sensação de esperança e dever cumprido. Pois cada tartaruguinha que nasce aqui é a certeza de que nós estamos fazendo um belo trabalho e, assim, contribuindo com a perpetuação desses animais tão incríveis”, destaca o analista ambiental.

