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PINA Praia do Pina recebe Festival Vamos Passear, no dia 14 de junho, com provas e arena de lazer Com caminhada, passeio de bike e corrida infantil esgotados, evento oferece quadras esportivas e aulas gratuitas abertas ao público

A Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, será a sede da quarta etapa nacional do Festival Vamos Passear 2026, realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, marcada para o próximo domingo, dia 14 de junho.

O evento, que tem como foco a promoção da saúde, lazer e sustentabilidade, terá duas frentes de atividades: os circuitos fechados de pistas e uma arena poliesportiva montada na areia com acesso totalmente gratuito e sem necessidade de inscrição.

As modalidades principais do festival de rua, que incluem o Passeio de Bike, Patins e Patinetes com percurso de 10 km, a Caminhada, com percurso de 4 km, e a Corrida Kids, com trajetos de 50m a 400m para crianças de 4 a 14 anos, já estão com todas as vagas de inscrições esgotadas.

A organização destaca que o evento é estruturado para ser 100% inclusivo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de permitir a presença de animais de estimação.

Atividades abertas na arena

Para quem não se inscreveu nas provas, a estrutura montada na orla funcionará como uma área de lazer aberta ao público geral ao longo da manhã do domingo.

O espaço contará com quadras poliesportivas para basquete, futsal e vôlei; áreas de grama para a prática de badminton, tênis e futmesa; e quadras de areia destinadas ao futevôlei, vôlei de praia e beach tennis.

Haverá ainda um polo voltado para o bem-estar, com oferta de massagens e um palco central com instrutores ministrando aulas de dança, ioga e pilates.

Área do festival destinada ao skate. Foto Ewerton Paulo / Festival Vamos Passea

No espaço infantil, crianças poderão participar de oficinas e experimentações de skate, patins e bicicleta com o suporte de monitores, além de jogos de xadrez e quebra-cabeça em tamanho gigante.

O Recife integra um circuito que conta com nove etapas ao longo do ano de 2026. O festival já passou por Belo Horizonte e Salvador, e ainda passará por Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e São Paulo, com a expectativa de alcançar 30 mil participantes no País.

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