Turismo Praia do Rio é a única brasileira citada em prêmio de melhores destinos; saiba qual Divulgado pela Tripadvisor, ranking com 24 localidades considera avaliação de turistas que frequentam a plataforma

A Praia de Ipanema é a única brasileira citada no Prêmio Travellers' Choice, da Tripadvisor. Nele, 24 praias pelo mundo foram rankeadas a partir da coleta, em 12 meses, de avaliações e pontuações de turistas que frequentam a plataforma.

O destino carioca ocupa a penúltima posição, avaliada positivamente por ter "muitas coisas para fazer", como surfar, jogar vôlei ou, simplesmente, relaxar e ver pessoas.

A Praia de Ipanema aparece com mais de 19 mil avaliações, chegando à pontuação de 4,5 estrelas. Entre os comentários, está a de um turista de Londres, publicada em dezembro de 2025: "Ótimo lugar para ser feliz. Vibrações surpreendentemente positivas ao longo do dia e da noite".

Outra, de janeiro, feita por um usuário de Ascot, no Reino Unido, afirma que "tem uma vibe muito relaxada".

Uma turista de Belo Horizonte, em Minas, escreveu em novembro de 2025 que a praia é um "clássico que realmente faz jus à fama.

A orla é linda, bem cuidada e com uma vista incrível, perfeita para caminhar, relaxar ou simplesmente aproveitar o clima do Rio". O site considera também que esse destino tem como "ótimas atividades" passeios de helicóptero, excursões guiadas e culturais.

Segundo a Tripadvisor, apenas 1% dos mais de oito milhões de perfis cadastrados na plataforma conquistam posição no prêmio. O primeiro lugar do ranking é ocupado pela praia mexicana Isla Pasion, em Cozumel, descrita como " o melhor lugar para relaxar".

A pontuação dela é de 4,6 estrelas. Já a segunda e terceira melhores praias estão localizadas na Grécia: Elafonissi, respectivamente — ambas em Creta.

