É HEPTA! Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita melhor praia do mundo pela 7ª vez; confira ranking Baía do Sancho recebeu 8.773 avaliações no site, garantindo a nota máxima de 5,0

A praia do Sancho, localizada no Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi eleita a melhor praia do mundo em 2023 pelo site especializado em viagens TripAdvisor. Essa é a sétima vez que o Sancho, cartão-postal da ilha, recebe o título.

Segundo o TripAdvisor, a avaliação foi feita pelos usuários do site ao longo de 12 meses. Menos de 1% dos 8 milhões de perfis recebe o prêmio "Os melhores dos melhores".

Conhecida pelas águas cristalinas, trilhas, mirantes e falésias, a Baía do Sancho recebeu 8.773 avaliações no site, garantindo a nota máxima de 5,0.

A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi a outra brasileira citada no top 25 do site, tendo ficado na 19ª colocação.

O Sancho coleciona títulos similares no currículo, como seleção da Architectural Digest publicada no final de junho do ano passado, que a posicionou entre as 39 praias mais bonitas do mundo.



Acesso ao Sancho

A praia oferece uma das mais belas vistas da ilha com seu mar azul turquesa. O acesso pode ser feito de barco ou através de escadaria encravada em uma fenda na rocha.

A Baía do Sancho faz parte do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A visitação custa R$ 358 para visitantes estrangeiros e R$ 179 para turistas brasileiros. O ingresso — que também dá acesso a outras praias como o Sueste, Leão e as Baías dos Golfinhos e dos Porcos — tem validade de 10 dias.

Confira o top 10



1. Praia do Sancho - Fernando de Noronha, Brasil

2. Eagle Beach - Palm/Eagle Beach, Aruba

3. Cable Beach - Broome, Austrália

4. Reynisfjara Beach - Vik, Islândia

5. Grace Bay Beach - Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos

6. Praia da Falésia - Olhos de Água, Portugal

7. Radhanagar Beach - Ilha de Havelock, Índia

8. Isola dei Conigli - Lampedusa, Itália

9. Varadero Beach - Varadero, Cuba

10. Ka'anapali Beach - Lahaina, Maui, Havaí

