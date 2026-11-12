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saúde Praia na Califórnia é fechada após surto de bactéria E. coli deixar nove crianças doentes Autoridades investigam a origem das infecções, todas associadas a exposições na praia de Capitola ou em cursos d'água próximos

A praia de Capitola, no condado de Santa Cruz, na Califórnia, foi fechada temporariamente nesta terça-feira (10) após um surto de infecção pela bactéria E. coli O157 deixar nove crianças doentes na região da Baía de São Francisco.

A medida foi anunciada pela Agência de Serviços de Saúde do Condado de Santa Cruz, enquanto as autoridades investigam a origem da contaminação.

Segundo a Divisão de Saúde Pública do condado, quatro pacientes moram em Santa Cruz e outros cinco são de municípios vizinhos. Os nove casos estão relacionados, o que indica uma possível fonte comum de exposição.

A origem exata, porém, ainda não foi identificada. As autoridades acreditam que o contato com a bactéria ocorreu na praia ou em vias navegáveis próximas.

Bactéria pode provocar complicações graves

A E. coli O157 pode causar infecções gastrointestinais, com sintomas como diarreia, inclusive com sangue, cólicas abdominais e vômitos. Em crianças pequenas, a doença pode evoluir para complicações graves.

Para identificar a possível fonte de contaminação, equipes realizaram coletas ambientais em quatro pontos próximos à praia e ao riacho Soquel Creek, incluindo a lagoa, o quebra-mar e o canal que liga o curso d’água à baía de Monterey.

Novos testes para detectar a presença da bactéria estão previstos durante a investigação.

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