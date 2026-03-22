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INCLUSÃO Praia Sem Barreiras 13 anos: música e primeiro banho de menina com paralisia cerebral marcam a data Encontro aconteceu na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul

A comemoração dos 13 anos do projeto ‘Praia Sem Barreiras’, da Prefeitura do Recife, reuniu pessoas com deficiência que são assistidas pela iniciativa que viabiliza o banho de mar a todos os públicos, através da acessibilidade e inclusão. O encontro aconteceu neste domingo (22), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul.

Reunidas na arena do projeto, as pessoas tiveram direito a assistir apresentações musicais da Orquestra Musical Life e da Orquestra de Frevo Mania. O grupo de teatro do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) distribuiu abraços.

O café da manhã fechou o período com chave de ouro. Os pratinhos continham salgados, doces e suco, além de um bolo de chocolate com cobertura de açúcar. Todos receberam.

Além das atividades culturais, também houve homenagem à idealizadora do ‘Praia Sem Barreiras’, Mosana Cavalcanti, que faleceu em julho de 2025, aos 61 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Durante a comemoração, a pequena Maria Júlia, de 4 anos, pôde tomar o primeiro banho de mar da vida. Ela foi colocada numa cadeira de rodas anfíbias para poder entrar nas águas de Boa Viagem. A mãe dela, dona de casa Janaína Furtuoso, de 38 anos, não se conteve.

Maju tomou o primeiro banho de praia | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Foi ótimo o primeiro banho de mar dela. A chegada até aqui foi ótima. Ela gostou e ficou risonha. Eu me emocionei bastante, porque é uma acessibilidade perfeita para ela”, comentou.

Segundo o gerente da Pessoa Com Deficiência do Recife, Paulo Fernando, o programa já atendeu mais de sete mil pessoas, durante esses 13 anos. Além das cadeiras anfíbias, o público também pode contar com esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar, além de profissionais habilitados para conduzir os usuários. Não precisa de agendamento prévio para participar da ação, basta comparecer ao local.

“Pensar em acessibilidade também é pensar na inclusão das pessoas com deficiência ao lazer. Já atendemos mais de sete mil pessoas, sejam as que tenham alguma deficiência ou mobilidade reduzida. É uma parceria com a Uninassau, onde os monitores vêm para atender essas pessoas com qualidade. Completar 13 anos é de suma importância”, frisou.

O gerente da Pessoa Com Deficiência do Recife, Paulo Fernando | Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“É muito bom ouvir as pessoas que aqui vieram pela primeira vez, que nem sonhavam em tomar banho de mar, porque usam cadeira de rodas e hoje podem ir tomar banho e fazer relatos importantes. Isso nos dá a responsabilidade de ampliarmos o programa e melhorá-lo”, finalizou.

‘Praia Sem Barreiras’

O projeto acontece às sextas, sábados, domingos e feriados na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7 da Praia de Boa Viagem, das 8h às 13h. Em caso de grande volume de chuvas ou maré alta, a atividade pode ser suspensa. A iniciativa é ofertada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em parceria com a Uninassau e a Empetur.

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