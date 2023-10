Praia Sem Barreiras promove banho assistido para crianças e atividades infantis nesta quinta (12)

A- A+

Crianças com deficiência e/ou mobilidade reduzida poderão aproveitar o feriado desta quinta-feira (12) para tomar banho de mar assistido e realizar diversas atividades na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Isso porque o projeto Praia Sem Barreiras, da prefeitura, vai promover um dia voltado apenas para o público infantil.



O equipamento gratuito oferece cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que garantem o acesso à faixa de areia e ao mar. O horário de funcionamento é das 8h às 12h.



Não é necessário agendamento prévio para aproveitar os serviços, basta comparecer ao local, que funciona nas proximidades do Posto 7, na avenida Boa Viagem, esquina com a rua Bruno Veloso.

A Prefeitura do Recife ressalta que, nos dias 13, 14 e 15 de outubro, o Praia Sem Barreiras voltará a ser direcionado a todas as pessoas com deficiência.

As ações são de responsabilidade da gestão da Capital, por meio da Gerência da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) e a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Veja também

Guerra Bombas de fósforo branco: Palestina acusa Israel de usar munição proibida; entenda por que