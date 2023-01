Prática de atividades físicas no verão exige cuidados

A- A+

A procura pela prática de atividade física aumenta no verão. Um detalhe que poucos se dão conta é que exercitar-se nessa estação exige alguns cuidados especiais, justamente pelo aumento da temperatura e pelo excesso de raios solares.

De acordo com a educadora física da Academia Cia Athletica, Danielle Mendes, o clima mais quente exige mais do sistema de refrigeração corporal, fazendo o organismo produzir mais suor.



“Ao suar, o ser humano perde nutrientes e, com isso, o organismo abaixa a temperatura corporal. Isso compromete o sistema cardiovascular e a capacidade de praticar exercícios, além de provocar transtornos como cãibra, cansaço, tontura e até desmaios”, explica a profissional.

Antes de pensar em correr, caminhar ao ar livre ou andar de bicicleta é importante saber que essas atividades exigem preparos. “Em primeiro lugar, no verão, opte por fazer exercícios na academia, onde a temperatura estará sempre controlada e ventilada. Se for em ambientes abertos, o período de prática mais apropriado é no início e final do dia. Ainda nesta época, os cuidados com a pele, corpo e alimentação devem ser redobrados”, conta Danielle.

Consumir líquidos de forma frequente, usar protetor solar no corpo e rosto a cada duas 2 horas, utilizar boné, óculos e viseiras para a proteção dos olhos e cabeça, vestir-se com roupas leves e claras, ingerir alimentos como frutas e lanches naturais e, por fim, respeitar os limites do organismo são algumas dicas da educadora física para amenizar o desgaste.

“O ideal é praticar exercícios em áreas ventiladas e frescas, pois o contato com o ar mais frio resfria a pele, sendo indispensável o uso de roupas claras e confortáveis e, claro, o filtro solar. A hidratação não pode ser esquecida. É preciso beber água antes, durante e depois do exercício para repor os líquidos e sais minerais perdidos com a transpiração. A hidratação deve ser feita com água natural ou de coco. Depois de longa exposição ao calor é recomendado utilizar isotônicos para repor os sais minerais perdidos na atividade física que somente a água não consegue repor”, finaliza a educadora física.

Educadora física da Academia Cia Athletica, Danielle Mendes | Foto: Divulgação

