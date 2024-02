Praticamente todos os moradores de Gaza viverão na pobreza, adverte Banco Mundial

A- A+

A economia da Faixa de Gaza teve uma contração de mais de 80% no quarto trimestre de 2023 em relação ao trimestre anterior, reportou nesta quinta-feira (22) o Banco Mundial (BM), advertindo que quase todos os moradores desse território palestino "viverão na pobreza" a curto prazo.

O BM, que anunciou um subsídio de 30 milhões de dólares (148 milhões de reais) para manter a educação das crianças naquela região, informou que o PIB de Gaza "caiu mais de 80%" no quarto trimestre em relação ao terceiro, passando de cerca de 670 milhões de dólares (3,3 bilhões de reais) para 90 milhões (445 milhões de reais).

Em comunicado que cita estimativas preliminares do Escritório Central de Estatísticas palestino, o banco indica que, na comparação com 2022, a queda do PIB em 2023 foi de 24%.

Sediado em Washington, o órgão acrescenta que "o nível observado de danos e destruição é catastrófico e quase toda a atividade econômica em Gaza está paralisada".

"Desde o começo do conflito, a economia palestina sofreu um dos maiores impactos registrados na história econômica recente. Praticamente todos os residentes de Gaza viverão na pobreza, pelo menos a curto prazo", adverte o BM.

