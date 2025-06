A- A+

Cadastro Censo de condutores de veículos de tração animal no Recife até esta segunda (30); saiba o que fazer Quem perder o prazo terá que realocar os animais para a área rural fora do território do município

Vai até o meio-dia desta segunda-feira (30) o cadastramento da Prefeitura do Recife dos condutores de veículos de tração animal que moram na capital pernambucana. O cadastro é para ter acesso aos beneficios oferecidos pelo Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.

Unidades localizadas nos bairros de Beberibe, Cabanga, Caxangá, Ibura, Jardim São Paulo e Santana realizam o cadastro.

Os condutores devem comparecer em um dos locais com o animal e a carroça, se houver, e apresentar um documento de identificação e comprovante de residência com CEP da cidade.

Durante o atendimento, o animal e a carroça serão cadastrados. O equino receberá um microchip sob a pele, com um número de identificação, e a carroça, um adesivo impermeável de identificação.

A partir de agosto, os cadastrados serão convocados para fazer a comprovação das informações declaradas. Os que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos estarão aptos a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça.



De acordo com nota enviada pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Recife, "após esse prazo, será proibida a circulação de veículo de tração animal e os animais deverão ser realocados em área rural fora do território do município."



Com a iniciativa, a Prefeitura do Recife identificará os condutores com o intuito de apoiá-los nessa transição. Os animais não poderão ser utilizados a partir de fevereiro de 2026.

O programa dará apoio na relocação desses trabalhadores no mercado, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias.

Os que estiverem aptos terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, ao encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife; à disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb); e à concessão de veículo alternativo.

O censo verificará os condutores que participarem do cadastramento e atenderem aos requisitos poderão acessar os benefícios estabelecidos; já os que não estiverem cadastrados junto à Prefeitura deverão retirar os animais da cidade, sem direito a indenização.

Condutores que não possuem carroça, mas utilizam o animal para montaria ou outra finalidade, também devem participar do cadastramento.

Confira os endereços disponíveis para a realização do Censo:

Cabanga – Campo do Cabanga (em frente ao quartel do Exército)

Caxangá – Associação de Nova Morada / Terminal de Ônibus de Nova Morada (R. Dep. José Francisco de Melo Cavalcante, 72)

Ibura – Ibura (Rua Professor José Brasileiro, 100)

Jardim São Paulo – Campo El Salvador (ao lado da Escola Padre Mathias Delgado)

Santana/Poço da Panela – Parque Santana (R. Jorge Gomes de Sá)

Porto da Madeira – ao lado do Campo Society Gera Gol (Rua Compositor Vinícius de Moraes, 67)

