A- A+

EDUCAÇÃO Prazo para entrar na lista de espera da Fuvest e do Enem-USP vai até hoje; veja como participar Convocações começam no dia 3 de março; candidatos precisam cumprir duas etapas para realizar a matrícula

A Universidade de São Paulo (USP) recebe até as 17h desta sexta-feira, 20, as manifestações de interesse para a fila de espera do vestibular da Fuvest e do Enem-USP. Os participantes interessados devem acessar a área do candidato no site da instituição, informou a universidade.

Podem manifestar interesse todos aqueles que foram aprovados em suas carreiras que não estejam matriculados em outro curso, assim como aqueles que já foram classificados em chamadas anteriores mas ainda não fizeram a matrícula.

A ordem dos selecionados segue o critério de maior nota para a menor em todas as modalidades disponíveis: ampla concorrência e também políticas de ações afirmativas como Escola Pública (EP) e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

A lista de espera preenche as vagas não ocupadas pelas três chamadas regulares realizadas. Os candidatos serão anunciados no site da Fuvest, conforme a disponibilidade de vagas em três datas: nos dias 3, 10 e 17 de março.

Após a convocação, o próximo passo será a realização da matrícula em duas etapas virtuais. Primeiro, o interessado deve preencher formulários eletrônicos e enviar a documentação exigida. Esta pré-matrícula virtual deve ser feita entre as 8h do dia 18 de março até as 12h do dia 19. Já a segunda etapa se limita a confirmação da matrícula dentro do prazo estipulado.

Ao todo, o vestibular Fuvest 2026 ofertou 8.147 vagas para 111 mil inscritos. Dentre eles, o curso mais concorrido foi o de Medicina, com 22.134 participantes para 244 vagas. Enquanto isso, 1.500 vagas estavam disponíveis para o Enem-USP 2026.



Veja também