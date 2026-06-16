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Prazo para gestor de educação aderir à PND 2026 termina nesta quarta

Processo deve ser formalizado em sistema do MEC

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Adesão ao PND é voluntária Adesão ao PND é voluntária  - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O prazo de adesão das redes de ensino interessadas em usar a nota de participantes na Prova Nacional Docente (PND) para selecionar professores para a educação básica termina nesta quarta-feira (17).

Aadesão é voluntária e deve ser feitaexclusivamente pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), por meio da senha da plataforma Gov.br.

A PND foi criada para apoiar as redes públicas na contratação de docentes e contribuir para a qualificação do ingresso na carreira do magistério, em todo o país. Os resultados de cada edição do exame têm validade de três anos.

O exame pode substituir provas objetiva e discursiva das seleções para professores da educação básica feitas pelas redes de ensino.

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Adesão permanente
As redes municipais, estaduais e do Distrito Federal que já formalizaram a adesão à PND, em 2025, deverão manifestar o interesse novamente em usar a nota da PND, por meio do mesmo sistema oficial do MEC, respeitando o novo prazo. No ano passado, 1.508 municípios e 22 estados aderiram à PND.

O MEC destaca que a adesão permanente poderá ser cancelada a qualquer momento, por meio do Simec.

Próximas etapas
O MEC divulgará a lista de entes aderidos antes do período de inscrição dos participantes na PND, que começa em 22 de junho.

A prova será realizada em 20 de setembro pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). São dois blocos:

A prova integra as ações do Programa Mais Professores para o Brasil. A política pública visa fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério.

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