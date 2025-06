Prazo para solicitar ligação provisória de energia para o São João vai até esta terça-feira (17)

A- A+

O prazo para a solicitação de ligação provisória de energia elétrica à Neoenergia Pernambuco durante o São João vai até esta terça-feira (17).

Os barraqueiros, produtores de evento e poder público devem comparecer a alguma loja de atendimento da Neoenergia no estado para garantir a realização do processo.

Os comerciantes devem ficar atentos às instruções de segurança para a realização do serviço, como a autorização do uso do solo da prefeitura, a declaração da carga que será utilizada e o pagamento da taxa única de vistoria, ligação e desligamento.

O padrão de entrada e o aterramento do sistema também são de responsabilidades do cliente. Além disso, o local ainda precisa atender os critérios técnicos e de segurança estabelecidos pela empresa.

A solicitação da ligação provisória é imprescindível para quem for trabalhar com energia elétrica para evitar acidentes durante as festas juninas.

“A Neoenergia não vai tolerar a ligação clandestina, pois, além de ser crime, coloca em risco quem pratica o furto e todos que aproveitaram a festa junina e estiverem por perto. Por esse motivo, estamos com centenas de eletricistas diariamente nas ruas para coibir essa ação”, afirmou o gerente operacional da distribuidora, Hugo Andrade.

Outro ponto relevante é que a ligação provisória também protege os equipamentos dos barraqueiros e comerciantes, evitando possíveis danos elétricos que podem acabar com a atividade nos dias juninos. “É um cuidado que deve ser tomado por quem deseja trabalhar da forma correta, segura e sem prejuízo”, finalizou Hugo Andrade.

Confira os requisitos de segurança para a realização da ligação provisória:

01 - Todo material, inclusive o ramal de ligação (fio que liga a rede da Neoenergia à barraca, trailer, palco etc.), é de responsabilidade do cliente, como também a montagem do padrão onde será instalado o medidor.

02 – O ramal de ligação deverá possuir, obrigatoriamente, as seguintes características: utilização de cabo 4 (quatro) milímetros (PP) duas vias, em perfeitas condições e sem emendas.

03 - A Neoenergia não permitirá ligações com condutores pelo solo ou extensão.

04 – As ligações provisórias só poderão ser realizadas em locais onde já existe rede de distribuição de energia e sem travessia de rua.

05 - As barracas deverão possuir ponto de fixação (barrote + rack, cantoneira etc.) para elevação do ramal de ligação à altura padrão de 3 metros.

06 - As barracas deverão ser providas de dispositivo de proteção (disjuntor), padrão Neoenergia.

07 - Barracas e estruturas metálicas (palcos, camarins etc.) obrigatoriamente deverão ser providos de aterramento.

08 - A ligação só será efetuada mediante a apresentação das faturas de consumo e serviço pagas.

09 - Nos casos que forem identificadas cargas adicionais, o cliente deverá desligá-las até que ocorra a regularização da situação junto à distribuidora.

11 - As ligações provisórias das barracas só serão realizadas com cabo de 4 (quatro) milímetros (PP) duas vias e o aterramento devidamente instalado.

12 - A ligação interna não poderá ter contato com a parte metálica da barraca.



Veja também