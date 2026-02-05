A- A+

EDUCAÇÃO Pré-Acadêmico SuperAção abre inscrições para curso preparatório para o Enem Projeto é destinado aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual do município de Caruaru e região

O Pré-Acadêmico SuperAção, projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizado na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está com inscrições abertas para o cursinho preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A iniciativa, destinada a estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual, é realizada aos sábados, no Centro Acadêmico do Agreste (CAA). As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro, por meio de página no site Doity.

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva no dia 28 de fevereiro, com resultado previsto para 5 de março. Os estudantes aprovados deverão realizar a matrícula até o dia 13 de março.

As aulas terão início no dia 14 do mesmo mês. O curso tem como objetivo revisar os conteúdos mais cobrados no Enem, promover a resolução de questões e oferecer orientação pedagógica.

