Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO

Pré-Acadêmico SuperAção abre inscrições para curso preparatório para o Enem

Projeto é destinado aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual do município de Caruaru e região

Reportar Erro
Universidade Federal de Pernambuco - Campus Agreste, em CaruaruUniversidade Federal de Pernambuco - Campus Agreste, em Caruaru - Foto: Divulgação

O Pré-Acadêmico SuperAção, projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizado na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está com inscrições abertas para o cursinho preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A iniciativa, destinada a estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual, é realizada aos sábados, no Centro Acadêmico do Agreste (CAA). As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro, por meio de página no site Doity

Leia também

• Jovem da periferia de Salvador é 1º colocado em Medicina na USP pelo Enem

• Inscrições abertas para programa voltado à terceira idade na Faculdade Senac Pernambuco

• Sisu: acaba nesta segunda (2) o prazo de adesão de não selecionados à lista de espera

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva no dia 28 de fevereiro, com resultado previsto para 5 de março. Os estudantes aprovados deverão realizar a matrícula até o dia 13 de março.

As aulas terão início no dia 14 do mesmo mês. O curso tem como objetivo revisar os conteúdos mais cobrados no Enem, promover a resolução de questões e oferecer orientação pedagógica.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter