A Vigilância Ambiental do Paulista, no Grande Recife, vai realizar nesta segunda-feira (18), mais uma etapa da Pré-Campanha de Vacinação Antirrábica no município. A imunização de cães e gatos será na área rural, das 8h às 12h.

Os trabalhos serão realizados em Mumbeca I, Mumbeca II, Cova de Onça, Mata do Ronca e Rural II.

Paulista atualmente registra uma população estimada de 48.585 cães e 8.155 gatos.

A doença

A raiva é uma doença onde o sistema nervoso central fica comprometido e pode levar à morte do animal em poucos dias, se não for devidamente tratada.

Na maioria dos casos os animais domésticos são o meio transmissor do vírus para o homem.

Confira programação:

Mumbeca I - 18 a 22/9. Das 8h às 12h

Mumbeca II - 25 a 29/9. Das 8h às 12h

Cova de Onça - 02 a 06/10. Das 8h às 12h

Mata do Ronca - 09 a 13/10. Das 8h às 12h

Rural II - 16 a 20/10. Das 8h às 12h

