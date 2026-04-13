A- A+

Rio de Janeiro Pré-candidato a governador do Rio, André Marinho encontra vice de Trump para falar de segurança Conversa tratou sobre as conexões de facções brasileiros, como o Comando Vermelho (CV), com redes internacionais o território americano

O humorista e pré-candidato a governador do Rio de Janeiro André Marinho (Novo) se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. O encontro ocorreu no início da semana passada e tratou sobre a expansão do crime organizado no estado, além das conexões de facções, como o Comando Vermelho (CV), com redes internacionais.

— Expliquei que o Rio de Janeiro vive uma crise histórica, com avanço territorial do crime organizado, domínio armado de comunidades, expansão econômica das facções e erosão da autoridade do Estado após décadas de conivência, omissão e fracasso das velhas elites políticas locais — afirma Marinho. — Ressaltei que a presença operacional no território americano transforma o combate ao CV em tema de interesse compartilhado entre Brasil e Estados Unidos, e não apenas uma pauta local.

Segundo Marinho, o encontro foi intermediado pelo secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que é sogro da irmã do postulante ao Palácio Guanabara.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou na sexta-feira um acordo do governo federal com os Estados Unidos para reforçar o combate ao crime organizado transnacional. A iniciativa envolve a integração de esforços entre a Receita Federal do Brasil e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (U.S. Customs and Border Protection, em inglês). O anúncio vem em um contexto no qual a segurança pública, inclusive sob o viés da relação com os EUA, deve ser um dos principais temas da eleição de outubro.

Eleição nacional

A reunião tratou também sobre o cenário nacional da eleição deste ano. Marinho afirmou que o ambiente mudou significativamente desde que o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou sua pré candidatura à presidência.

— Disse à ele que esse gesto reorganizou forças, energizou o eleitorado de direita e criou uma nova dinâmica competitiva. E que tenho tido uma relação próxima de troca constante com Flávio e sua equipe de campanha — descreve Marinho.

Na semana passada, Flávio apareceu ao lado de Marinho em vídeo publicado nas redes sociais do influenciador digital. Embora o PL tenha o deputado estadual Douglas Ruas como pré-candidato ao Palácio Guanabara e o Novo coloque o ex-governador Romeu Zema como nome à Presidência, Marinho declarou apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Planalto.

André Marinho anunciou a filiação ao Novo no início do mês. Além dele, Ruas e o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) também se colocam como postulantes ao Guanabara no pleito de outubro.

Relação com Bolsonaro

A relação de Marinho com a família Bolsonaro é marcada por idas e vindas. Em 2021, Jair Bolsonaro encerrou uma entrevista na rádio Jovem Pan após ter ficado irritado com uma pergunta de Marinho sobre “rachadinha”. O humorista — que ficou conhecido pelo apelido de “tradutor do ex-presidente por conta das sátiras — falou de partidos como PT e não mencionou Flávio, que foi investigado pela prática.

Bolsonaro, então, disse que o pai do influenciador, o empresário Paulo Marinho (Republicanos), era o principal interessado na vaga no Congresso, por ser o suplente de Flávio no Senado.

Paulo Marinho rompeu com a família Bolsonaro em 2020, após ter ajudado a campanha eleitoral do ex-presidente de 2018, e anunciou apoio a Lula em 2022. Ele chegou a ceder a sua casa no Rio para a gravação do programa eleitoral do então candidato do PSL.

Veja também