Pré-candidato a prefeito em cidade no México é assassinado a tiros

Um candidato a prefeito de um município do estado mexicano de Jalisco (oeste) foi assassinado nesta quinta-feira na capital desta entidade, informaram as autoridades de segurança.



Jaime Vera Alaniz, que aspirava a ser candidato do Partido Ecologista Verde à prefeitura de Mascota, no noroeste do estado, foi atacado a tiros em Zapopan, subúrbio da cidade de Guadalajara, detalhou o coordenador do gabinete de segurança do Estado, Ricardo Sánchez.

O ataque ocorreu por volta das 9h30 no horário local (15h30 no horário de Brasília), quando um homem vestido de preto disparou pelo menos três vezes contra o corpo e a cabeça de Vera, segundo depoimentos colhidos pela polícia local, que investiga as causas do crime. Seu corpo foi deixado caído na lateral de um caminhão branco, segundo os mesmos depoimentos.

A onda de violência ligada ao crime organizado que abala o México também atingiu os políticos, especialmente aqueles que ocupam cargos municipais e estaduais. Segundo relatório da consultoria Etellekt, 96 prefeitos foram assassinados entre 2000 e 2022 no país.

Estes tipos de ataques são especialmente acentuados durante períodos de campanha eleitoral como a que o México vive neste ano. O jornal local El Universal contabilizou oito candidatos a cargos públicos assassinados somente entre dezembro e o final de janeiro.



O município de Mascota faz fronteira com o popular balneário de Puerto Vallarta, onde há uma presença significativa de grupos do crime organizado devido ao grande fluxo de turistas, segundo relatos das autoridades.

Em meados de 2021, a ONG Conselho Civil para a Silvicultura Sustentável alertou que os traficantes de droga já estavam a entrar na produção florestal através da exploração madeireira clandestina nos municípios de Jalisco, incluindo Mascota. Devido às suas extensas regiões florestais, esta cidade atrai criminosos que se dedicam à exploração madeireira ilegal e decidem sobre os preços da madeira, observou a organização.

Segundo dados oficiais, o México registou mais de 420 mil assassinatos, a maioria atribuídos a organizações criminosas, desde o lançamento de uma controversa ofensiva militar antidrogas em dezembro de 2006.

