A- A+

Coronavírus 'Pré-Covid': fenômeno que faz sintomas aparecerem dias antes do teste positivo volta com variante Um crescente número de pessoas tem relatado sintomas como dor de cabeça e nariz entupido cerca de uma semana antes de um resultado positivo no teste de Covid-19

Provavelmente, em algum momento da pandemia, você já teve todos os sintomas de Covid-19, mas os testes sempre davam negativo. Até que, cerca de uma semana depois, você piora e o resultado finalmente se torna positivo.

O fenômeno, apelidado de "pré-Covid", está se consolidando novamente em meio a um novo aumento nas infecções pelo vírus, provavelmente motivado pela disseminação da variante Eris. Dezenas de pessoas tem compartilhado suas experiências com 'pré-Covid' nas redes sociais, segundo relatos compilados pelo Dailymail.com.

Existem algumas teorias para explicar esse fenômeno. Uma delas é que entre o surgimento dos sintomas da infecção e um teste positivo para Covid, a pessoa teve apenas uma infecção leve ou, simplesmente, outro vírus, que deixou seu sistema imunológico mais vulnerável a uma infecção por Covid.

Outra explicação é que nos estágios iniciais de uma infecção pelo Sars-CoV-2, a quantidade de vírus no corpo é muito baixa para ser detectada por meio de um teste.

— Os sintomas que as pessoas relatam podem ser sua resposta imune ao Covid [sendo desencadeada] por exposição ou vacinação anteriores. Quando alguém é vacinado, isso estimula sua resposta imunológica de uma forma que se tornaria memória. Em outras palavras, se a pessoa fosse exposta novamente, o corpo se lembraria do que fazer e liberaria substâncias químicas para combater a infecção — explica o médico Stuart Fischer, especialista em medicina de emergência na cidade de Nova York, ao DailyMail.com.

Segundo o especialista, o período entre essa fase e um teste positivo para Covid não passaria de alguns dias. Também é possível que algumas pessoas sejam infectadas, tenham sintomas, mas nunca testem positivo.

Isso acontece devido a uma rápida ação do sistema imunológico — em especial entre aqueles que estão com a vacinação em dia e que já se infectaram anteriormente — que remove o vírus do organismo antes que ele consiga se estabelecer.

Os sintomas que alguém pode sofrer durante o estágio 'pré-Covid' incluem dores de cabeça, congestão nasal e espirros. Também é indicado estar atendo a outros sinais, como: dor de garganta, tosse, olfato alterado, voz rouca, falta de ar e febre.

— Todas as doenças existem de forma subclínica, sejam elas pneumonia, dor de dente, gota, hipertensão. Todos nós temos uma versão muito leve que possivelmente dura muito pouco com sintomas que são muito fracos para serem reconhecidos. Uma pessoa pode reconhecer que algo está vagamente errado, mas quando chega ao médico isso já passou — diz o médico Thomas Moore, especialista em doenças infecciosas da Universidade do Kansas, ao Dailymail.com.

Veja também

Clima Furacão Hilary é rebaixado para tempestade tropical no noroeste do México