SAÚDE Pré-síncope: o que é o problema que mantém Bolsonaro internado; veja os 6 sintomas Ex-presidente está internado no DF Star, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nessa terça-feira (16) no Hospital DF Star, em Brasília, depois de ter uma crise de soluços, vômitos e uma pré-síncope. Ele havia estado no hospital menos de 48 horas antes para a realização de procedimentos.

O que é a pré-síncope?

A pré-síncope, ou quase síncope, é a sensação de que você vai desmaiar a qualquer instante, mas não desmaia.



Nela, também não ocorre a perda de consciência. Pode ser acompanhada de:

Fraqueza;

Suor;

Estômago embrulhado;

Palpitações cardíacas;

Dor na barriga (abdômen); e

Visão turva ou visão de pontos pretos.

Esse estado dura de alguns segundos a alguns minutos.

O que causa a pré-síncope?

A pré-síncope é causada pela falta de fluxo de sangue para o cérebro, especialmente associada à queda da pressão arterial. Dentre as suas causas estão: ansiedade, medo, eventos perturbadores, desidratação, medicamentos para pressão e alguns problemas cardíacos, entre outros.

Fatores de risco para a pré-síncope

Os principais fatores de risco para a condição são ter pressão alta, ter diabetes, histórico de uso de produtos contendo tabaco, ter histórico de pré-síncope e ser mulher.

