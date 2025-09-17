Pré-síncope: o que é o problema que mantém Bolsonaro internado; veja os 6 sintomas
Ex-presidente está internado no DF Star, em Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nessa terça-feira (16) no Hospital DF Star, em Brasília, depois de ter uma crise de soluços, vômitos e uma pré-síncope. Ele havia estado no hospital menos de 48 horas antes para a realização de procedimentos.
O que é a pré-síncope?
A pré-síncope, ou quase síncope, é a sensação de que você vai desmaiar a qualquer instante, mas não desmaia.
Nela, também não ocorre a perda de consciência. Pode ser acompanhada de:
Fraqueza;
Suor;
Estômago embrulhado;
Palpitações cardíacas;
Dor na barriga (abdômen); e
Visão turva ou visão de pontos pretos.
Esse estado dura de alguns segundos a alguns minutos.
O que causa a pré-síncope?
A pré-síncope é causada pela falta de fluxo de sangue para o cérebro, especialmente associada à queda da pressão arterial. Dentre as suas causas estão: ansiedade, medo, eventos perturbadores, desidratação, medicamentos para pressão e alguns problemas cardíacos, entre outros.
Fatores de risco para a pré-síncope
Os principais fatores de risco para a condição são ter pressão alta, ter diabetes, histórico de uso de produtos contendo tabaco, ter histórico de pré-síncope e ser mulher.