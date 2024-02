Inscrições para o pré-vestibular gratuito da UFPE seguem até o dia 21; há 140 vagas

A- A+

Seguem abertas as inscrições para o curso pré-vestibular oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). São oferecidas 140 vagas este ano, e os interessados devem fazer as inscrições online ou presencialmente até o próximo dia 21.



Podem participar do Portal UFPE estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio ou que já concluíram os estudos, desde que vindos do sistema público de ensino.



As aulas do Portal UFPE, que este ano começam em 9 de março, são ministradas por estudantes de vários cursos da própria universidade e de outras instituições, num total de mais cem voluntários.



Todas no campus da UFPE no Recife, as aulas são de segunda a sexta, de 18h às 21h45; aos sábados, de 8h às 17h; e aos domingos (eventualmente), de 8h às 12h.

O Portal UFPE oferece também apoio psicopedagógico e monitorias de todas as disciplinas.



Para fazer a inscrição online, a pessoa precisa acessar o link de inscrição.



Para a inscrição presencial, a pessoa deve comparecer ao Niate CCB/CCS no próximo dia 21, das 18h às 21h, com documento oficial com foto, número de RG e CPF e nome da escola onde estudou/estuda. Para efetuar a inscrição, será cobrada taxa de R$ 25.



O ingresso acontece por meio de duas fases: prova objetiva e entrevista. A prova objetiva será no próximo dia 24, das 8h às 12h15.



O resultado final da seleção está previsto para o dia 4 de março próximo.



Portal UFPE

Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE (Proexc), o Portal UFPE foi criado em 2003 e tem como norte promover a educação como fator de transformação social.

Veja também

Equador Indígenas do Equador rejeitam adiamento de fechamento de bloco petrolífero em Yasuní