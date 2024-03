A- A+

MOBILIDADE Precarização do sistema de transporte público da RMR marca debate na Alepe nesta segunda-feira (4) Circulação de frota com ar-condicionado e aumento do prazo de duas horas para a utilização do bilhete único foram as pautas principais

No primeiro dia útil com o bilhete único em uso, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoveu uma audiência pública sobre a precarização do transporte no Grande Recife nesta segunda-feira (4).

Com o tema “Precarização do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife: medidas para reverter esse cenário”, a convenção tinha como objetivo obter respostas do Governo do Estado e das empresas operadoras sobre as propostas já previstas em lei.

Reunidos em quase três horas de audiência, membros da Alepe, Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura, do Grande Recife Consórcio de Transporte, do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do movimento estudantil e da sociedade civil, permaneceram sob o comando do deputado estadual Sileno Guedes (PSB), de quem partiu proposta para a reunião.

A principal pauta questionada foi a renovação da frota e a ampliação do número de ônibus climatizados para a circulação.

“Precisamos obter respostas precisas do que o poder público e as empresas de ônibus podem fazer para reverter este cenário. A lei que garantia o repasse de subsídios ao transporte público expirou desde novembro de 2023 e ainda não há nenhum pedido por parte do Governo de Pernambuco à Assembleia Legislativa. A nossa preocupação é que a população fique na parada do ônibus e esse ônibus não chegue, já que as empresas estão sem a remuneração devida para seu funcionamento”, explanou Sileno.

Outros questionamentos também foram alvo no auditório como a retirada dos cobradores, o déficit de 200 ônibus das frotas desde 2013.

Ainda foi citada a privatização e a responsabilidade do governo do Estado com o serviço metroviário e a violência que os motoristas vêm sofrendo nos últimos tempos.

“Só neste ano de 2024, recebemos mais de dez denúncias de motoristas agredidos gratuitamente. Quero citar também aqui nessa audiência a falta de condições de trabalho oferecidas a quem dedica seu tempo transportando as pessoas, já que estamos beirando uma sensação térmica de quase 40º. Além disso, é preciso falar sobre o tempo de espera, a superlotação e a insegurança que os usuários enfrentam diariamente”, ressaltou o presidente do Sindicato dos Ferroviários de Pernambuco, Aldo Lima.

Apesar da aprovação unânime e de ressaltar a importância da adesão ao bilhete único, ainda há queixas sobre o limite temporal de seu uso.

“Hoje você tem direito a usar em um período de duas horas, o que torna muito inviável visando o trânsito que vivemos na nossa cidade. Houve uma proposta do limite de quatro horas, que não chegou nem a ser discutida”, contestou o deputado Diogo Moraes (PSB).

Medidas em vigor

Bernardo Braga, representante da Urbana-PE, apontou medidas adotadas que já estão em vigor para a melhoria da mobilidade urbana na capital.

“O corredor exclusivo de ônibus na Av. Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, permite que os ônibus cheguem a 146km/h, poupando o passageiro o tempo de 22 minutos. Além disso, somos a única cidade do Brasil onde se pode adquirir créditos para o cartão de transporte pela rede social. Também temos 100% das frotas monitoradas”, disse.

Além disso, pontuou sobre a queda de demanda de usuários dos ônibus ao decorrer dos anos, seja pela facilidade na aquisição de motocicletas ou o consumo de transportes por aplicativo. “A sobrecarga de veículos acaba prejudicando não só o fluxo do trânsito no geral, mas também o meio ambiente e a saúde, devido aos acidentes”, explicou o representante.

Para Matheus Freitas, presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte, há um conjunto de ações sendo estudadas para que a RMR evolua na mobilidade urbana.

“São décadas de atuação juntando o Grande Recife e a extinta EMTU. Estamos priorizando e vendo decisões que tenham impacto mais rápido na vida dos usuários de transporte”, sinalizou Freitas.

Já o Secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra, pontuou que a implantação do bilhete único foi a prioridade no início das práticas do governo voltadas para a mobilidade urbana.

“Fizemos um estudo sobre os terminais e sobre as tarifas e vimos que a prioridade era o bilhete único, já que vai impactar a vida de mais pessoas e, consequentemente, fazer com que mais pessoas se interessem em usar esse serviço”, destacou.

Sobre o questionamento sobre as frotas de ônibus com ar-condicionado, Bezerra explicou sobre a lei 16.787/2019, que estabeleceu metas de aumento de frota refrigerada, contanto que houvesse renovações tarifárias.

“Como não houve revisões tarifárias nos últimos anos, não há obrigatoriedade nas novas frotas com ar-condicionado. Mas isso não quer dizer que não estamos avançando em relação ao assunto, estamos entregando, em média, 80 ônibus refrigerados, para que haja um ganho efetivo para a população. Estamos sempre buscando soluções de forma conjunta”, finalizou o secretário.

Veja também

Folha Pet Temporada de chuvas facilita contágio de viroses por pets