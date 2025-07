A- A+

caso juliana marins 'Precisamos de respostas', diz pai de Juliana Marins durante velório da filha Família desconfia dos exames feitos no país asiático e afirma que ainda restaram dúvidas sobre as condições da morte da publicitária

O pai da brasileira Juliana Marins, 27 anos, disse nesta sexta-feira (4), que a família aguarda o resultado da necrópsia feita no Brasil para saber a causa da morte da jovem. A brasileira morreu após cair em um trilha na Indonésia. O resgate durou mais de 4 dias.



A família desconfia dos exames feitos no país asiático e afirma que ainda restaram dúvidas sobre as condições da morte da publicitária.



"Precisamos de respostas. Algumas só virão depois desse segundo exame de necrópsia que foi feito", afirmou Manoel Marins durante o velório da filha.



A princípio, segundo o relatório indonésio, a causa da morte seria hemorragia interna provocada por traumas durante uma das quedas sofridas por ela.

"O caso trata-se de despreparo, descaso com vida humana, negligência e precariedade de serviços naquele país. Um país que depende do turismo para sobreviver deveria ter uma estrutura melhor para resgatar as pessoas que passassem por um infortúnio desses".



O velório começou por volta das 10h em Niterói (RJ), cidade natal da vítima, no cemitério Parque da Colina. A partir das 12h, somente a família e amigos de Juliana poderão permanecer no local.



O corpo de Juliana inicialmente seria cremado, mas dependia de autorização judicial por conta das dúvidas em relação as causas da morte. A Justiça até autorizou a cremação, mas a família já tinha alterado para o sepultamento.

