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Preço do petróleo registra forte alta diante da escalada no Oriente Médio

WTI avançou 7,67%, para 90,28 dólares

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Barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, subiu 6,76%, para 96,49 dólaresBarril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, subiu 6,76%, para 96,49 dólares - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Os preços do petróleo voltaram a disparar nesta segunda-feira (20) na abertura dos mercados asiáticos, quando o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência dos Estados Unidos, subia mais de 7,5% diante da escalada das tensões no Oriente Médio.

Por volta das 20h30 de domingo no horário de Brasília, o WTI avançava 7,67%, para 90,28 dólares, e o barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, subia 6,76%, para 96,49 dólares.

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