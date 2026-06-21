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Guerra Preço do petróleo sobe após nova ameaça de Trump; começam as negociações de paz entre EUA e Irã Barril do tipo Brent subiu 2,2% na abertura, a US$ 82,30. Presidente americano disse que lançará ataques contra Teerã caso o Hezbollah continue ofensiva contra Israel

O preço do petróleo subiu depois que o presidente Donald Trump ameaçou lançar ataques contra o Irã caso o Hezbollah continue atacando Israel, o que gerou preocupações quanto ao andamento das negociações de paz entre Washington e Teerã.

O petróleo do tipo Brent subiu até 2,2% na abertura, para US$ 82,30 o barril, enquanto o West Texas Intermediate ficou próximo de US$ 77. As negociações tiveram um início conturbado na Suíça no domingo, depois que a mídia iraniana noticiou que Teerã havia suspendido as conversas após a mais recente ameaça de Trump, mas fontes a par do assunto afirmaram que as negociações continuavam. O país islâmico acusou Israel de violar um acordo de trégua no Líbano.

A reunião no resort suíço de Bürgenstock está ocorrendo poucos dias após o início de um prazo de 60 dias para as negociações, depois que Trump assinou um memorando de entendimento na semana passada, dando início ao processo de encerramento o conflito. Milhões de barris de petróleo continuaram a fluir pelo Estreito de Ormuz durante o fim de semana, mesmo depois que o Irã alegou ter fechado a via navegável novamente.

Em entrevista à Fox News no domingo, Trump disse ter afirmado diretamente aos líderes iranianos que, se fechassem o Estreito de Ormuz, “vocês nem vão conseguir voltar” para o Irã, usando um palavrão. Uma solução para os combates no Líbano será decisiva para o sucesso das negociações na Suíça, segundo uma autoridade a par das discussões, que pediu para não ser identificada ao discutir informações confidenciais.

A guerra no Oriente Médio interrompeu o abastecimento em uma região responsável por um terço da produção mundial de petróleo. Os contratos futuros de petróleo bruto caíram nas últimas semanas — embora os preços continuem acima dos níveis pré-guerra — depois que refinarias globais encontraram soluções temporárias e à medida que a perspectiva de um fim ao conflito alimentou o otimismo quanto a um rápido retorno à normalidade.

Um acordo de paz, em teoria, liberaria um fluxo intenso de oferta para um mercado onde há menos demanda no momento, especialmente devido à queda nas compras da China, principal importadora. Cerca de 80 milhões de barris de petróleo bruto devem chegar repentinamente ao mercado caso o Estreito de Ormuz seja totalmente reaberto, ameaçando sobrecarregar as refinarias.

Enquanto isso, os produtores do Golfo Pérsico estão se preparando para um aumento na produção, com o Kuwait cancelando avisos anteriores de força maior. A Abu Dhabi National Oil Co. instruiu seus clientes a retomar o carregamento de suprimentos de dentro do Golfo Pérsico, enquanto vendia petróleo bruto à vista em uma série de licitações.

Preços

O Brent para liquidação em agosto estava 1,3% mais alto, a US$ 81,60 o barril, às 6h02 da manhã em Cingapura. O WTI para entrega em agosto subiu 2,3%, para US$ 77,60 o barril.

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