Crise internacional
Preços do petróleo disparam mais de 9% por conflito no Oriente Médio
O aumento aconteceu após o restabelecimento do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos
Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira (13), impulsionados pelo restabelecimento do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos e pela intenção de Washington de instituir uma tarifa para os navios que desejarem atravessar o Estreito de Ormuz.
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Por volta das 18h20 GMT (15h20 de Brasília), o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, referência internacional, subia 9,06%, para 82,90 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), avançava 9,05%, para 77,87 dólares.