ESTADOS UNIDOS Preços no atacado nos EUA sobem em julho para maior nível em três anos As autoridades buscam avaliar se esses resultados sofrem com os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump

Os preços para o produtor nos Estados Unidos subiram em julho ao nível mais elevado desde 2022, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (14).

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 0,9% na comparação mensal, acima do previsto pelos analistas, após permanecer sem alterações em junho, indicou o Departamento do Trabalho.

O aumento nos custos dos serviços (1,1%) superou o de bens (0,7%), enquanto as autoridades buscam avaliar os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Este foi o maior aumento desde março de 2022.

Os analistas do Briefing.com haviam previsto um aumento geral de 0,2%.

