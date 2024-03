A- A+

INCÊNDIO Prédio atingido por incêndio, no Recife, não corre risco de colapsar, afirma construtora Segundo o Coronel Luciano Fonseca, comandante do Corpo de Bombeiros, engenheiros da construtora confirmaram a segurança da estrutura

O incêndio de grandes proporções que atingiu o edifício Botanik Torre Flora, localizado no bairro da Torre, na Zona Norte do Recife, na noite desta quinta-feira (28) preocupou os moradores da região com o risco de desabamento da estrutura.

O prédio ainda estava em construção, com paredes de tijolos, vigas expostas e materiais inflamáveis espalhados pelo local. Por isso, quem viu de perto ou acompanhou as imagens que circularam na internet se assustou com a queda de parte das estruturas metálicas da edificação, que caíram em chamas e atingiram o chão com força.

Horas depois do início do fogo, o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Luciano Fonseca, confirmou que, até o momento, não existe risco de colapso da estrutura.

“O engenheiro responsável pela obra fez a avaliação de que não há risco nenhum de ruptura estrutural.Isso nos deixa muito mais tranquilos em trabalhar, inclusive com o meu pessoal que tá lá dentro. Eu tenho gente lá dentro no pilotis trabalhando diretamente no combate”, destacou.

De acordo com o coronel, as chamas se agravaram devido a presença de material de construção que estaria espalhado pelo local e que apresentava potencial inflamável.

“O que existe são depósitos, que são utilizados normalmente nesses edifícios que estão em construção para armazenar madeira, tinta e diversos materiais que são inflamáveis. Então nós estamos com as equipes montadas trabalhando para efetuar o rescaldo”. Prédio estava em fase de construção e é da Construtora Carrilho. Foto: Filipe Ramos/Cortesia

Prédios evacuados

Por ter uma estrutura próxima de diversos outros edifícios residenciais, o Coronel Clóvis Ramalho, secretário executivo de Defesa Civil, confirmou que foi preciso realizar a evacuação de cerca de seis imóveis vizinhos ao terreno em chamas.

“Foram retirados em torno de uns seis imóveis. Já que é um prédio de esquina, tem prédios atrás e ao lado. Agora, as pessoas estão aguardando a liberação do local, que vai ser feita tão logo o trabalho do Corpo de Bombeiros termine”, explicou.

Também de acordo com Clóvis, após a finalização do trabalho dos bombeiros, os engenheiros da construtora devem fazer uma nova avaliação a respeito da estrutura do edifício.

Causa

Segundo o secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, ainda não é possível precisar qual foi a causa do incêndio, que começou entre o penúltimo e último andar da construção.

A teoria trabalhada no momento, que ainda deve ser investigada, é de que um curto-circuito teria provocado as chamas. Entre os moradores que circulavam na área, foi propagado o boato de que o incêndio poderia ter sido provocado de forma criminosa, por moradores de rua que invadiram a obra. Quanto a isso, o secretário destacou que não é possível afirmar, até o momento, se o acontecimento teve motivação criminosa.

