Prédio-caixão é interditado em Paulista por "histórico de comprometimento estrutural"

O Edifício Primavera, localizado na rua Catende, bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, foi interditado, na última segunda-feira (12), após apresentar histórico de comprometimento estrutural.

A construção fica ao lado do Edifício Carajás, que também foi interditado na última sexta-feira (9). Os dois se encaixam na modalidade de prédios-caixão e têm mais de 40 anos de construção.

A vistoria técnica da Defesa Civil do Paulista no Edifício Primavera foi motivada após os problemas identificados no prédio vizinho. Durante a análise, a equipe detectou diversas patologias, como afundamento no piso externo, infiltrações, cerâmicas se desprendendo e comprometimento estrutural da caixa d’água.

O Primavera tem, ao todo, seis apartamentos e três pavimentos, sendo o térreo, 1º e 2º andar. Marcos Oliveira, de 59 anos, mora no térreo há quase 35 anos. Ele acionou a Defesa Civil do município, em 2021, após notar problemas estruturais no imóvel, que chegou a ser classificado com risco estrutural nível 2 e agora foi reclassificado para risco 3 (crítico), principalmente pela falta de manutenção ao longo dos anos.

O prédio também constava na amostragem feita pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) em 2008, já apontando alto risco.

"A gente faz algum conserto e o prédio já fica rachando. O piso da cozinha tinha começado a se soltar e isso nos preocupava. Agora, enquanto estamos nesse processo, estou dormindo na casa do meu irmão, na Iputinga [Zona Oeste do Recife]. Agora, vim no Janga para ir ao médico, mas vou lá [no prédio], ainda hoje. Quero saber como anda a nossa situação", afirmou ele.

Os moradores do imóvel precisam, conforme explicou Oliveira, retirar os móveis e demais materiais dos apartamentos, sendo um por vez.

"Vamos aguardar o laudo. Falei com meu advogado para darmos entrada no auxilio moradia para alugar outro imóvel e ver o que será feito", finalizou.

Problema crônico

Edifícios-caixão não possuem colunas e nem vigas. Foram construídos em forma de "parede sobre parede", sem sustentação. O histórico nos mostra que, de 1977 até 2023, houve um total de 18 desabamentos de imóveis desse tipo em Pernambuco, resultando em 54 vítimas fatais.

A última estrutura de prédio-caixão que ruiu no estado foi a do Edifício Kátia Melo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na última terça-feira (6). Não houve vítimas.

Ainda tinham moradores

Três apartamentos estavam ocupados no momento da vistoria. Todos os moradores foram orientados a não permanecer no local e a organizar a retirada dos pertences de forma segura e sem tumulto. Um parecer técnico será entregue ainda esta semana, e poderá ser usado pelos proprietários para acionar os direitos junto à seguradora ou instituição financeira responsável pelos financiamentos.

Outra interdição

Na sexta-feira (9), o Edifício Carajás também foi interditado, após vistoria da Defesa Civil. A equipe já havia concedido um prazo de seis meses, em 2024, para que os reparos estruturais fossem realizados, o que não aconteceu.

A vistoria recente confirmou o agravamento das patologias, reforçando a necessidade da interdição.

A Prefeitura do Paulista reforça, por meio de nota, que “a responsabilidade pela manutenção é dos proprietários, por se tratar de imóveis privados, e alerta para a importância das vistorias periódicas a fim de evitar riscos à vida e preservar a integridade das edificações.”

Construção banida em PE

Há 20 anos, está proibida em Pernambuco essa técnica de construção. Isso porque foi constatado que o modelo não apresentava condições de durabilidade e resistência ao longo do tempo.

Esse tipo de imóvel se popularizou nos anos 1970, especialmente entre as classes de menor poder aquisitivo – devido ao baixo custo, sendo uma “solução” para um profundo déficit habitacional à época.

Só em 2023, foram registrados dois desabamentos com mortos: o Edifício Leme, em Olinda, que ruiu após interdição, chegando a vitimar fatalmente seis pessoas; e o bloco D-7 do Conjunto Beira Mar, em Paulista, que desabou parcialmente, provocando a morte de 14 pessoas.

