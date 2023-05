A- A+

Olinda Prédio condenado é demolido no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda; imóveis vizinhos são evacuados Cerca de 12 pessoas ocupavam o edifício, que tinha 16 apartamentos

O Edifício Marquês de Felipe, localizado no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, começou a ser demolido no sábado (6). O prédio, que estava interditado desde 2004, está entre os 110 imóveis monitorados pela Defesa Civil do município por risco de desabamento e foi desocupado na última semana.

A Caixa Seguradora, empresa responsável pelo imóvel, arca com as despesas da demolição, que continuou na manhã deste domingo (7). O processo de demolição teve início após uma ordem judicial.

Cerca de 12 pessoas ocupavam o edifício, que tinha 16 apartamentos. Segundo a prefeitura de Olinda, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos realizará os cadastros das famílias que moravam no prédio para a eventual concessão de auxílios moradia.

Na Rua Professor Olímpio Guimarães, onde está localizado o Marquês de Felipe, imóveis residenciais, como o Edifício Carmen e uma casa, foram evacuados para a segurança dos moradores. De acordo com a Defesa Civil, os imóveis devem ser liberados após a conclusão do processo de demolição.

O Marquês de Felipe é o primeiro prédio a ser demolido desde a tragédia do Edifício Leme, que desabou no último dia 27 de abril. Na ocasião, seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

Segundo a Defesa Civil de Olinda, 110 imóveis do tipo caixão localizados no município estão com "risco iminente de desabamento".

