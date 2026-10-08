A- A+

prejuízo Prédio da UFPE atingido por incêndio passava por manutenção periodicamente, diz reitor Alfredo Gomes informou que a edificação abrigava diversos laboratórios nas áreas de fármacos, informática e genética

O prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que foi atingido por incêndio na noite dessa quarta-feira (7) passava por manutenção periodicamente, de acordo com o reitor da instituição, Alfredo Gomes.

Segundo ele, havia um gestor predial responsável pelo espaço. “A manutenção do prédio é realizada periodicamente. Existe um gestor predial que se reporta à Superintendência de Infraestrutura. Como são laboratórios que também captam recursos, eles realizam investimentos na infraestrutura do local”, destacou Alfredo Gomes.

O prejuízo já é estimado em mais de R$ 100 milhões. O levantamento inicial foi realizado nesta quinta-feira (8), após uma reunião da instituição de ensino com as equipes dos diversos laboratórios que funcionavam no espaço.

O local, de acordo com Alfredo Gomes, abrigava equipamentos e insumos utilizados em pesquisas desenvolvidas há mais de duas décadas.

“Tivemos uma reunião hoje cedo com as equipes dos diversos laboratórios e solicitamos um levantamento detalhado dos equipamentos e insumos que operavam no espaço. A estimativa passou a ser superior a R$ 100 milhões. O impacto é considerável. O pessoal comentou algo em torno de R$ 150 milhões, mas precisamos ter isso concretizado”, afirmou o reitor.

Havia, no espaço, diversos laboratórios nas áreas de fármacos, informática e genética e estava em pleno funcionamento quando o incêndio começou. De acordo com Alfredo Gomes, o local concentrava pesquisas realizadas há mais de 20 anos.

“Temos na Universidade Federal aproximadamente 370 prédios e procuramos fazer a manutenção de todas as nossas unidades dentro de uma rotina. Esse era um prédio em que vinha sendo desenvolvida pesquisa há mais de 20 anos, abrigando vários laboratórios importantes e cerca de 200 estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado. Ele estava em pleno funcionamento até o incêndio acontecer. Precisamos identificar a causa e estamos reforçando a segurança e a fiscalização em todos os outros prédios da universidade”, disse.

“Vamos reconstruir”

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, afirmou que a instituição de ensino vai reconstruir o prédio atingido pelo incêndio. Segundo ele, uma equipe interna da universidade também atua na investigação das causas do fogo, em conjunto com os órgãos responsáveis.

“Nós fizemos o contato com as instâncias responsáveis, entre elas o Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal, e solicitamos uma investigação sobre as causas do incêndio. A nossa equipe interna também está no local fazendo o trabalho de investigação. Estamos tomando todas as providências para apoiar os laboratórios, pesquisadores, professores e estudantes de mestrado, doutorado e iniciação científica que desenvolvem trabalho na unidade”, afirmou.

Alfredo Gomes também informou que a UFPE acionou o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para discutir medidas de apoio. Nesta tarde, o reitor se reunirá com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, que está a caminho do Recife para acompanhar as investigações do caso. O gestor do MEC irá até o prédio atingido.

“Iremos receber, na parte da tarde, o ministro da Educação e sua equipe para uma visita e para discutir ações de apoio. Acho que é uma resposta muito concreta e imediata do ministério. O que posso adiantar agora é que vamos reconstruir o que está lá para apoiar o pessoal a fazer o seu trabalho”, destacou o reitor.

Ajuda

Diante da dimensão dos danos, a UFPE pretende buscar recursos para reconstruir os laboratórios e a estrutura do prédio. O reitor afirmou que a universidade deverá solicitar apoio aos governo federal e estadual.

“Vamos pedir apoio ao Ministério da Educação em termos de recursos para que possamos reconstruir os laboratórios e a estrutura predial. Vamos também conversar com o Ministério da Ciência e Tecnologia para pedir apoio, além de outras instâncias em Brasília e no estado de Pernambuco”, afirmou Alfredo Gomes.

O incêndio começou por volta das 20h da quarta-feira (7) e mobilizou equipes e viaturas do Corpo de Bombeiros, que atuaram durante a madrugada desta quinta-feira. Não houve registro de feridos.

PF investiga

A Polícia Federal também iniciou a apuração do caso. Em nota, a corporação informou que manteve tratativas com o reitor da UFPE e com o comandante do Corpo de Bombeiros. Uma equipe de peritos federais foi deslocada para a universidade para realizar e realizou os trabalhos com o auxílio de drone e de robô.

A PF informou que um inquérito policial será instaurado para apurar todas as circunstâncias e as causas prováveis do incêndio.

O caso chama atenção também pela sequência de ocorrências na universidade. Este foi o terceiro incêndio registrado na UFPE nos últimos dias. Antes do episódio dessa quarta-feira, houve um incêndio no Departamento de Física, em 30 de setembro, e outro no Centro de Biociências, no domingo (4). Até o momento, não há confirmação oficial do que provocou o fogo nos três locais.

Veja também